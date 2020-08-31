Источник материала: БT

Безбарьерная торговля

Новые правила игры по госзакупкам

МАЗ 50 % продукции продает в Россию

К тендерам готовы

Рынок открыт

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Включение в Евразийский реестр промышленной продукции - снятие очередного барьера в торговле Как бы кому-то этого не хотелось, экономика Беларуси стоит на прочных ногах. 10 белорусских предприятий включены в Евразийский реестр промышленной продукции....

Как бы кому-то этого не хотелось, экономика Беларуси стоит на прочных ногах.. Среди них МАЗ, "Амкодор", "Камволь", "Витебские ковры". Единая база дает возможность участвовать в госзакупках на территории России. Для наших экспорто-ориентированных предприятий это просто жизненная необходимость. Львиная доля товаров продается за пределами страны. Наша продукция пользуется большим спросом, есть авторитет на рынке и контракты исполняются в срок. Но новые правила проведения тендеров в России могли поставить крупные заказы на паузу. На заседании экспертного Совета для 10 наших производителей все вопросы сняты. Первые тендеры уже в пятницу. Все подробности - у нашего корреспондентаВключение в Евразийский реестр промышленной продукции - это снятие очередного барьера в торговле с Россией. С весны многие наши предприятия, среди них и гиганты промышленности, не могли участвовать в госзакупках на территории страны-соседки. Для них это означало потерю выгодных и долгосрочных контрактов. Ведь для многих российский рынок занимает огромную долю в экспорте их продукции.Новые правила игры в России заработали в конце апреля, суть - в тендерах на федеральные и муниципальные заказы могут участвовать только предприятия, которые находятся в реестре их Минпромторга или в Евразийском реестре, пока нет общих правил на рынке пятерки. Белорусский Совмин принял решение: в этот список нужно войти и белорусским производителям. Координатор с нашей стороны - Министерство антимонопольного регулирования и торговли. В итоге этот сложный вопрос через месяц снят.Белорусский МАЗ в России знают и покупают уже лет 20 лет. В некоторых регионах пассажирскую технику он обновляет уже по третьему кругу. Срок службы автобуса в среднем 7 лет. Предприятие экспортно ориентированное. Половина от общего объема продукции идет в Россию. Это 600 единиц. В этом году готовы нарастить и до 800. И основная доля - муниципальные закупки.Портфель заказов сформировали еще в начале года. Рассчитывали на них, загружая конвейеры. И они фактически были под угрозой срыва. Попадание в реестр решило все проблемы, и МАЗ готов к участию в тендерах.Тем более предложить есть что, техника на сжиженном природном газе на рынке ЕАЭС пока только от белорусов. Широкий модельный ряд и у «Амкадора». МЗКТ, да и наши ткани пользуются спросом. В пятницу у некоторых предприятий уже первые тендеры.А это значит, что список предприятий для Евразийского реестра будет пополняться. МАРТ призывает белорусских производителей более активно подключаться к этой работе, так как 10 предприятий - это только небольшая доля нашего экспортного потенциала.