﻿ Включение в Евразийский реестр промышленной продукции - снятие очередного барьера в торговле. 21.by
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Включение в Евразийский реестр промышленной продукции - снятие очередного барьера в торговле

01.09.2020 09:43 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Как бы кому-то этого не хотелось,  экономика Беларуси стоит на прочных ногах.  10 белорусских предприятий включены в Евразийский реестр промышленной продукции. Среди них МАЗ, "Амкодор", "Камволь", "Витебские ковры". Единая база дает возможность участвовать в госзакупках  на территории России. Для наших экспорто-ориентированных предприятий это просто жизненная необходимость. Львиная доля товаров продается за пределами страны. Наша продукция пользуется большим спросом, есть авторитет на рынке и контракты исполняются в срок. Но новые правила проведения тендеров в России могли поставить крупные заказы на паузу. На заседании экспертного Совета для 10 наших производителей все вопросы сняты. Первые тендеры уже в пятницу. Все подробности - у нашего корреспондента Светланы Лукьянюк

Безбарьерная торговля

Включение в Евразийский реестр промышленной продукции - это снятие очередного барьера в торговле с Россией. С весны многие наши предприятия, среди них и гиганты промышленности, не могли участвовать в госзакупках на территории страны-соседки. Для них это означало потерю выгодных и долгосрочных контрактов. Ведь для многих российский рынок занимает огромную долю в экспорте их продукции.

Новые правила игры по госзакупкам 

Новые правила игры в России заработали в конце апреля, суть - в тендерах на федеральные и муниципальные заказы могут участвовать только предприятия, которые находятся в реестре их Минпромторга или в Евразийском реестре, пока нет общих правил на рынке пятерки. Белорусский Совмин принял решение: в этот список нужно войти и белорусским производителям. Координатор с нашей стороны - Министерство антимонопольного регулирования и торговли. В итоге этот сложный вопрос через месяц снят.

Включение в Евразийский реестр промышленной продукции - снятие очередного барьера в торговле


Павел Жуковский, начальник управления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси: "Это значит - миллионные контакты, потому что участие по итогам 2019 года белорусская продукция в российских госзакупках - это 102 миллиона долларов. Это только госмуниципальные закупки. Поэтому очень важно для наших белорусских предприятий быть на этом рынке".

МАЗ 50 % продукции продает в Россию 

Белорусский МАЗ в России знают и покупают уже лет 20 лет. В некоторых регионах пассажирскую технику он обновляет уже по третьему кругу. Срок службы автобуса в среднем 7 лет. Предприятие экспортно ориентированное. Половина от общего объема продукции идет в Россию. Это 600 единиц. В этом году готовы нарастить и до 800. И основная доля - муниципальные закупки. 

Владимир Дормаш, заместитель коммерческого директора по реализации пассажирской техники ОАО "МАЗ": "Для нас это было не просто важно, а просто необходимо для участия в государственных тендерах. Наша, например, пассажирская коммунальная техника на 90 % реализуется именно через государственные тендеры. Потому что, естественно, частный потребитель он такой объем не выбирает, а если обновляется тот или иной регион, то он обновляется основательно. Это уже десятки и сотни".

К тендерам готовы 

Портфель заказов сформировали еще в начале года. Рассчитывали на них, загружая конвейеры. И они фактически были под угрозой срыва. Попадание в реестр решило все проблемы, и МАЗ готов к участию в тендерах. 

Владимир Дормаш, заместитель коммерческого директора по реализации пассажирской техники ОАО "МАЗ": "Это Сочи, это Псков, это Новосибирск, Череповец, Челябинск и другой ряд городов. Но первые пять, которые я назвал, это те регионы, которые и нас ждут, ждут этой свободной конкуренции участия белорусского производителя, и мы очень рассчитываем туда сделать поставку".

Включение в Евразийский реестр промышленной продукции - снятие очередного барьера в торговле


Рынок открыт

Тем более предложить есть что, техника на сжиженном природном газе на рынке ЕАЭС пока только от белорусов. Широкий модельный ряд и у «Амкадора». МЗКТ, да и наши ткани пользуются спросом. В пятницу у некоторых предприятий уже первые тендеры. 

Павел Жуковский, начальник управления МАРГ Беларуси: "Процедуры закупок в этот период и проводятся. Это закупки автотранспорта и закупки камвольной ткани для пошива форменной одежды для силовых структур. И нам очень важно быть в этом реестре. Пополнять его. Потому что продукции у нас много. И много той продукции, которая непосредственно интересует РФ".

А это значит, что список предприятий для Евразийского реестра будет пополняться. МАРТ призывает белорусских производителей более активно подключаться к этой работе, так как 10 предприятий - это только небольшая доля нашего экспортного потенциала. 

 
 
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Как бы кому-то этого не хотелось,  экономика Беларуси стоит на прочных ногах.  10 белорусских предприятий включены в Евразийский реестр промышленной продукции....
 
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