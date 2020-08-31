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Лишен дипломатического ранга и уволен посол Беларуси в Испании. Ранее он осудил насилие и призвал к диалогу

31.08.2020 21:31 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Павел Пустовой освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в Королевстве Испания и по совместительству постоянного представителя Республики Беларусь при Всемирной туристской организации. Соответствующий указ 31 августа подписал Александр Лукашенко, сообщает его пресс-служба.


Фото: Facebook

Поясняется, что Павел Пустовой лишен дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посланника первого класса, а также должности посла в Испании и по совместительству постоянного представителя Беларуси при Всемирной туристской организации «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей».

Напомним, Павел Пустовой осудил жестокость и насилие, происходящие в Беларуси, и призвал соотечественников к диалогу. Его обращение было опубликовано на официальной странице посольства в Facebook.

В понедельник, 24 августа, был уволен третий секретарь по торгово-экономическим вопросам посольства Беларуси в Индии Андрей Мисюра. До этого он поддержал участников мирной неполитической акции в Дели, которые выражали солидарность с белорусами. Ранее сообщалось об отставке главы департамента Северной Америки и Западной Европы Андрея Бушило. Также были освобождены от должности чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в Словацкой Республике Игорь Лещеня. После участия в пикете перед зданием внешнеполитического ведомства были уволены начальник историко-архивного отделения МИД Вячеслав Казаченок и поддержавшая его Елена Копанева, замначальника управления Евразийской интеграции.

 
 
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Поясняется, что Павел Пустовой лишен дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посланника первого класса, а также должности посла в Испании и по...
 
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