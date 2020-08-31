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Лишен дипломатического ранга и уволен посол Беларуси в Испании. Ранее он осудил насилие и призвал к диалогу
31.08.2020 21:31 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Павел Пустовой освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в Королевстве Испания и по совместительству постоянного представителя Республики Беларусь при Всемирной туристской организации. Соответствующий указ 31 августа подписал Александр Лукашенко,
Поясняется, что Павел Пустовой лишен дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посланника первого класса, а также должности посла в Испании и по совместительству постоянного представителя Беларуси при Всемирной туристской организации «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей».
Напомним, Павел Пустовой
В понедельник, 24 августа,
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Лишен дипломатического ранга и уволен посол Беларуси в Испании. Ранее он осудил насилие и призвал к диалогу
Поясняется, что Павел Пустовой лишен дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посланника первого класса, а также должности посла в Испании и по...
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