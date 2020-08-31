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Около 120 млн человек в мире могут потерять работу в туротрасли из-за пандемии

01.09.2020 09:43 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Мировой туризм под угрозой. По статистике ООН, за 5 месяцев 2020 года международные туристические потоки сократились более чем наполовину, а доходы от них упали примерно на 320 миллиардов долларов. Дальнейшая борьба с пандемией может привести к тому, что без работы в этом секторе останутся около 120 миллионов человек. Согласно возможным сценариям, прогнозируемым аналитиками, число международных туристов в этом году может уменьшиться на 70 %, что приведет к сокращению расходов посетителей с полутора триллионов долларов в 2019 году до всего 310 миллиардов.
 
 
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Мировой туризм под угрозой. По статистике ООН, за 5 месяцев 2020 года международные туристические потоки сократились более чем наполовину, а доходы от них упали...
 
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