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У Беларуси есть большой потенциал для развития торговли с Дубаем
01.09.2020 09:43 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTТакое мнение высказал директор Национального центра маркетинга Валерий Садохо на встрече, которая прошла в формате видеоконференции с представителями менеджмента Dubai Exports - агентства по продвижению экспорта эмирата. Стороны пришли к мнению, что белорусские компании-производители могут задействовать логистический потенциал Дубая для экспорта своей продукции в ОАЭ и реэкспорта в иные страны Африки и Азии. В планах белорусов сделать акцент на поставках пищевой продукции и продукции машиностроения.
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Такое мнение высказал директор Национального центра маркетинга Валерий Садохо на встрече, которая прошла в формате видеоконференции с представителями...
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