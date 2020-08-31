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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так У Беларуси есть большой потенциал для развития торговли с Дубаем Такое мнение высказал директор Национального центра маркетинга Валерий Садохо на встрече, которая прошла в формате видеоконференции с представителями...

Такое мнение высказал директор Национального центра маркетинга Валерий Садохо на встрече, которая прошла в формате видеоконференции с представителями менеджмента Dubai Exports - агентства по продвижению экспорта эмирата. Стороны пришли к мнению, что белорусские компании-производители могут задействовать логистический потенциал Дубая для экспорта своей продукции в ОАЭ и реэкспорта в иные страны Африки и Азии. В планах белорусов сделать акцент на поставках пищевой продукции и продукции машиностроения.