Жилищные облигации собираются отменить. Министерство финансов высказало свою точку зрения

Выдержка из письма:

Следует отметить, что жилищные облигации имеют свои преимущества по сравнению с долевым строительством. Так, жилищная облигация является именной ценной бумагой, удостоверяющей право ее владельца на получение от эмитента жилищной облигации в предусмотренный в ней срок определенного размера общей площади жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном или блокированном жилом доме, одноквартирном жилом доме (далее - жилой дом) и (или) иного объекта недвижимости с учетом приходящейся на них в соответствии с законодательством доли инженерной и транспортной инфраструктуры, благоустройства и озеленения территории либо ее номинальной стоимости.

Жилищная облигация имеет номинальную стоимость в белорусских рублях и эквивалент этой стоимости, выраженный в квадратных метрах общей площади жилого и (или) нежилого помещения в жилом доме и (или) иного объекта недвижимости (далее - эквивалент номинальной стоимости, выраженный в квадратных метрах). Указанный в жилищной облигации эквивалент номинальной стоимости, выраженный в квадратных метрах, остается неизменным и не может быть менее 0,1 квадратного метра. При этом жилищные облигации имеют право приобретать (как в процессе размещения жилищных облигаций, так и в процессе их обращения) юридические и физические лица, заключившие с эмитентом договор (соглашение) в простой письменной форме (далее - договор с эмитентом), предусматривающий обязательства эмитента по строительству жилых и (или) нежилых помещений в жилом доме и (или) иного объекта недвижимости либо его части владельцам жилищных облигаций.

Таким образом, приобретая жилищные облигации, юридические и физические лица приобретают квадратные метры конкретного жилого и (или) нежилого помещения в жилом доме и (или) иного объекта недвижимости либо его части, обязательства эмитента по строительству которого оговорены в договоре с эмитентом.

Для создания дополнительных гарантий исполнения обязательств по облигациям законодательством предусмотрено, что при неисполнении эмитентом обязательств по договору с эмитентом владельцы жилищных облигаций вправе потребовать полного возмещения причиненных им убытков, а также возврата денежных средств, внесенных эмитенту в оплату стоимости жилого и (или) нежилого помещения в жилом доме и (или) иного объекта недвижимости либо его части путем приобретения жилищных облигаций, с уплатой эмитентом процентов в размере ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, установленной на дату выплаты эмитентом денежных средств владельцам жилищных облигаций, за весь период нахождения этих денежных средств у эмитента.

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» (далее – Указ № 277) исполнение обязательств по облигациям может обеспечивается залогом, и (или) поручительством, и (или) банковской гарантией, и (или) страхованием ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств эмитента облигаций.

В случае неисполнения эмитентом (застройщиком) обязательств по строительству жилого (или) нежилого помещения в жилом доме и (или) иного объекта недвижимости либо его части расчеты с владельцами жилищных облигаций будут осуществлены за счет обеспечения, а в случае эмиссии жилищных облигаций без обеспечения эмитент отвечает перед владельцами облигаций всем своим имуществом.

При этом в целях защиты прав инвесторов подпунктом 1.9 пункта 1 Указа № 277 определены требования, предъявляемые к платежеспособности эмитента облигаций (в том числе и необеспеченных облигаций). Значение коэффициента текущей ликвидности эмитента облигаций и коэффициента его обеспеченности собственными оборотными средствами должны быть не ниже нормативных значений коэффициентов платежеспособности, определенных в соответствии с законодательством об экономической несостоятельности (банкротстве). Расчет коэффициентов текущей ликвидности и обеспеченности собственными оборотными средствами, произведенный в порядке, установленном законодательством об экономической несостоятельности (банкротстве), осуществляется на последний день последнего месяца квартала, предшествующего кварталу, в котором принято решение о выпуске облигаций.

Таким образом, право осуществлять эмиссию облигаций, в том числе без обеспечения, законодательством предоставлено только платежеспособным предприятиям, осуществляющим безубыточную деятельность.

Преимуществом жилищных облигаций является возможность свободной продажи ценных бумаг их владельцем. Для этого он должен расторгнуть договор с эмитентом по строительству жилого (или) нежилого помещения в жилом доме и (или) иного объекта недвижимости либо его части, а тот, кто хочет их приобрести, - заключить соответствующий договор с эмитентом. После этого между этими лицами может быть заключен договор купли-продажи жилищных облигаций. Таким образом обеспечивается соответствие количества владельцев жилищных облигаций количеству жилых помещений в объекте жилищного строительства.