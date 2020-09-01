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Павлу Северинцу предъявили обвинение и оставили под стражей еще на 2 месяца
01.09.2020 06:05 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Павлу Северинцу предъявили обвинение по статье об участии в массовых беспорядках. Об этом на своей странице в Facebook
Как написала Ольга, Павлу предъявили обвинение по ч.2 ст. 293 — участие в массовых беспорядках. Срок содержания под стражей продлен ему на 2 месяца.
— Паша перадаваў усім нам: «Захапляюся мужнасцю, мудрасцю і вытрымкай беларускага народа. Дзякую Богу за тое, што Царква выйшла за праўду і справядлівасць. Веру, што Беларусь будзе вольнай», — пишет Ольга.
О том что против политика возбудили уголовное дело,
Павел Северинец находится в ИВС с 7 июня. Его
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О том что против политика возбудили уголовное дело, стало известно 20 августа.
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