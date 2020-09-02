Денежные переводы в зоне риска: почему сократились поступления из России

Источник материала: Sputnik Беларусь

Число переводов из России в Беларусь во второй половине августа, после начала акций протеста в республике, уменьшилось на 20% по сравнению с первой половиной месяца. Об этом свидетельствуют данные платежной системы "Юнистрим". Почему произошло такое падение, и каково значение РФ в плане трудоустройства для белорусов – в материале Sputnik.

Переводы оказались в области риска

Из-за нестабильной политической ситуации в республике белорусы, проживающие в России, стали меньше отправлять средств на родину, используя платежные системы. Вместо этого, граждане начали переводить свои средства в доллары и евро. Такое предположение высказал аналитик группы компаний "Финам" Алексей Коренев.

"Стандартные переводы оказались в области риска. Люди понимают, что из-за непредсказуемой ситуации в Беларуси транзакции могут быть заблокированы или оказаться под контролем. В подобном случае любой человек предпочтет подстраховаться и свободные средства перевести в надежные активы, доллары или евро", - говорит Коренев.

По его данным, граждане теперь чаще стали привозить на родину наличную валюту. Предположение аналитика косвенно подтверждает ажиотаж в обменниках на территории самой республики. Обесценивание белорусского рубля привело к тому, что население бросилось менять валюту. 27 августа президент Александр Лукашенко признал "повышенный спрос" на доллар в стране.

Рано делать выводы

На падение объемов денежных переводов в августе могли повлиять не только политические, но и экономические факторы, считает руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич. Например, часть граждан Беларуси, занятая в сфере строительства в частном секторе, могла перестать переводить деньги, так как завершился основной пик активности этих работ. Однако, подчеркивает эксперт, пока рано делать выводы, ориентируясь на статистику "Юнистрим".

"Есть правило, которое знают все экономисты, один квартал никогда никому ни о чем не говорит, то есть необходимо дождаться данных за три квартала", - утверждает Межевич.

Важно отметить, что в платежной системе "Золотая корона" не подтвердили Sputnik отрицательную динамику, зафиксированную в "Юнистрим". Официальные итоги третьего квартала по объемам переводов можно будет узнать осенью, когда Нацбанк Беларуси и Центробанк России опубликую отчеты.

РФ компенсирует дефицит рабочих мест в Беларуси

Денежные переводы из России занимают львиную долю от всех транзакций в Беларусь. По подсчетам Национального банка республики, в 2018 году доля переводов из РФ составила 47,7%, в 2019 – 40,2%, за первый и второй квартал 2020 года она уже достигла 31,5%. Такие высокие показатели связаны с тем, что многие белорусы уезжают на заработки именно в РФ.

"Белорусские специалисты востребованы в России. Язык тот же, менталитет тот же, культура и история близка. Беларусь славится своими айтишниками. Кроме того, многие из трудовых мигрантов заняты в автосервисах", - отмечает Коренев.

Самые распространенные виды деятельности среди приехавших на заработки в РФ белорусов: строительство, сельское хозяйство, сфера услуг. Такие данные приводит Глобальная ассоциация экспертов по миграционной политике (GMPA). По словам члена GMPA, доктора экономических наук Ирины Ивахнюк, мигранты из РБ также работают в различных отраслях промышленности — деревообрабатывающей, машиностроительной, металлообрабатывающей, на городском транспорте.

"Стремление граждан Беларуси работать в России обусловлено тем, что в самой республике не хватает высокооплачиваемых рабочих мест. По оценке статистики и ряда экономистов, в Российскую Федерацию из республики въезжает более миллиона человек. Эта цифра достаточно условная в том отношении, что въезд белорусов не фиксируется. Но миллион человек, это, практически, десятая часть населения Беларуси", - рассуждает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

В 2017 году в докладе Центра изучения перспектив интеграции было указано, что в России трудятся около миллиона белорусов, еще порядка 500 тысяч человек — в других странах, в том числе в Польше, Литве, Казахстане, США, Норвегии, Финляндии.

В первом квартале текущего года, согласно информации департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси, более трети от общего числа белорусских трудовых мигрантов пребывали в России.

Читайте также: