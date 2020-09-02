Госсекретарь США Помпео призвал власти Беларуси разрешить въезд в страну Тадеушу Кондрусевичу

Источник материала: Tut.by

Госсекретарь США Майкл Помпео призвал власти Беларуси разрешить въезд в страну главе католической церкви митрополиту Тадеушу Кондрусевичу.



Фото: catholic.by

— Белорусские власти должны разрешить въезд архиепископа Кондрусевича, чтобы он мог заботиться о своей пастве во время продолжающихся протестов. Он и весь белорусский народ должны иметь возможность пользоваться своими основными свободами, включая свободу вероисповедания, — написал Помпео в Twitter.

31 августа в Беларусь без объяснения причин не пустили митрополита Тадеуша Кондрусевича, который возвращался из командировки в Польшу. Вчера ситуацию прокомментировал президент Александр Лукашенко. Он рассказал , что глава католической церкви неожиданно выехал для консультаций в Варшаву и, получив определенные задачи, возвращался в Беларусь и попал в общий список невъездных Беларуси и России. По его словам, появилась информация о возможности наличия у Тадеуша Кондрусевича не одного гражданства.

— Мы изучаем, я это не утверждаю. Хотим изучить вопрос. Если там все чисто и по закону, поступим по закону. Нам неважно, кто он — главный католик, главный православный или главный мусульманин. Должен жить по закону. А если ты еще и в политику влез и потащил за собой верующих, католиков, которые прекрасные люди, тогда двойная ответственность, — сказал Лукашенко.