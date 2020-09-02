В ЕС подготовлен предварительный санкционный список по Беларуси. Лукашенко в нем нет

Источник материала: Tut.by

Эксперты из стран Евросоюза подготовили предварительный список лиц, против которых будут введены санкции за насилие в отношении протестующих и фальсификации выборов в Беларуси. Об этом сообщает «Польское радио» со ссылкой на своего специального корреспондента в Брюсселе Беату Пломецкую.



Фото: Reuters

В список вошли 17 человек, при этом Александра Лукашенко в нем не оказалось.

Консенсус экспертов по фигурантам списка означает, что он, вероятно, будет одобрен на следующей неделе послами стран ЕС, после чего его официально уже утвердят на уровне министров.

Планируемые санкции против ответственных за насилие и фальсификации в Беларуси предусматривают запрет на въезд в страны Евросоюза и замораживание финансовых активов в европейских банках.

Ранее страны ЕС принципиально договорились о необходимости ввести санкции против ряда белорусских чиновников, однако о составе списка возникли разногласия. В частности, не все государства согласились с включением в список Лукашенко.

Такой подход разочаровал представителей стран Балтии, которые выступают за более жесткие меры. Они ввели санкции самостоятельно и запретили въезд на территорию Литвы, Латвии и Эстонии 30 белорусским чиновникам, включая Александра Лукашенко.

В МИД Беларуси отметили , что попытки воздействовать санкциями на Беларусь приводят к обратному эффекту — Минск будет вынужден принять адекватные ответные меры.