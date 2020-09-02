За сколько можно купить доллары и евро в обменниках Минска в среду?

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 сен – Sputnik. Купить доллар утром в среду в столичных обменниках можно по курсу от 2,653 рубля, евро - от 3,16 рубля, а российский рубль - от 3,585 белорусского рубля, сообщает Sputnik.

В начале недели белорусский рубль начал понемногу укрепляться к валютам корзины. Во вторник белорусская национальная валюта усилила свои позиции по отношению к доллару и российскому рублю и ослабла к евро.

В среду торги на Белорусской валютно-фондовой бирже открылись в 10 часов утра, однако как они проходят, пока неизвестно: сайт биржи недоступен. Несмотря на это, можно узнать, какие курсы валют предлагают банки в Минске.

Лучший курс доллара в 2,653 рубля установлен в обменниках Паритетбанка, БНБ-Банк, Технобанк и СтатусБанк продают американскую валюту по 2,655 рубля. В Белинвестбанке курс доллара - 2,656 рубля, по 2,66 рубля доллар можно купить в БСБ-Банке, Идея Банке, ТК Банке и в Банке ВТБ. В других местах курс варьируется от 2,663 рубля до 2,75 рубля.

Евро по 3,16 рубля предлагают в обменниках Технобанка и Паритетбанка. В БСБ-Банке и МТБанке курс евро установлен на уровне 3,165 рубля. БНБ-Банк, Белгазпромбанк и Франсабанк продает евро по 3,17 рубля. Остальные банки установили курсы от 3,177 до 3,27 рубля.

Российский рубль выгоднее всего купить в обменниках БСБ-Банка по 3,585 белорусских рубля за сотню российских. В Технобанке и Банке ВТБ предлагают курс 3,59 рубля. В МТБанке"можно найти 100 российских рублей за 3,595 белорусского рубля. В других обменниках курс российского рубля установлен в диапазоне от 3,6 рубля до 3,7 рубля.

Наличие валюты в обменниках банков лучше уточнять заранее по телефону. Также стоит уточнять курс, поскольку в течение дня он может меняться. Нацбанк установит официальный курс валют корзины только после окончания торгов.

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