Почти 200 потерпевших от мошенничества. Дело компании, которая обещала поставить бани и «не рассчитала свои силы», передано в суд

Компания «Пестово-бани», она же юридически «Альбериум строй», относительно молодая. Фирма решила развивать свой бизнес не в сфере перепродажи готовых бань, а выстроить полный цикл изготовления. Производство бруса в Минске, пилорама в Гомельской области, лес закупается на бирже.

На сайте компании была масса отзывов от благодарных покупателей бань (на данный момент сайт удален). А вот на популярном сайте отзывов ситуация обратная — много людей обвиняют «Альбериум строй» в мошенничестве.

В ноябре 2019 года директор компании нам сообщил, что количество неисполненных в сроки договоров было примерно равно 60. Из них с четырьмя десятками заказчиков удалось договориться либо на возвращение средств, либо на перенос сроков.

— Да, действительно, у нас сейчас есть определенное количество невыполненных или просроченных договоров. Это касается мобильных бань, которые мы собираем на производстве и доставляем заказчику на участок. И проблема это возникла из-за того, что мы не рассчитали свои силы, взяли много заказов и не справились с ними. Не учли то, что может быть дефицит материалов, - рассказывал директор «Альбериум строй» Вячеслав Калина. — У нас есть план, как выбраться из этой ситуации. И мы его придерживаемся. Новые заказы мы пока не принимаем, а если и принимаем, то со сроком не раньше апреля-мая месяца следующего года. До этого срока планируем разобраться со всеми долгами. Из-за этой ситуации у нас просело производство немного. Если раньше мы делали по 9 бань в неделю, то сейчас только 2. Но в ликвидацию уходить мы точно не будем. Эта компания очень дорога мне и всем нашим сотрудникам. Если бы мы хотели — давно бы это сделали. Нам многие и советовали так поступить. Но это не тот выход, который нам подходит. Сами виноваты, сами будем выкарабкиваться.

В ноябре официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич подтвердила, что заявления в милицию в отношении «Альбериум строй» действительно поступали.

— Заявления во Фрунзенское РУВД Минска были. Сейчас проводится проверка, по результатам которой действиям компании будет дана правовая оценка, — рассказала Наталья Ганусевич.

Наши читатели сообщили, что на днях следственный комитет завершил свою работу и дело передано в суд. Возбуждено уголовное дело против директора фирмы «Альбериум строй», которым уже стал Владимир Адащик (в ноябре 2019 года был учредителем, как сообщил нам в то время Вячеслав Калина).