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Почти 200 потерпевших от мошенничества. Дело компании, которая обещала поставить бани и «не рассчитала свои силы», передано в суд

03.09.2020 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Почти год назад мы рассказывали истории людей, которые заказали себе бани в одной крупной фирме - «Альбериум строй», но остались без денег и без бань. На тот момент количество пострадавших было около 30 человек. Мы узнали, что дело компании недавно было передано в суд. Насколько возросло количество пострадавших, и на какую сумму фирма «кинула» своих клиентов – читайте в нашем материале.

Почти 200 потерпевших от мошенничества. Дело компании, которая обещала поставить бани и «не рассчитала свои силы», передано в суд

Компания «Пестово-бани», она же юридически «Альбериум строй», относительно молодая. Фирма решила развивать свой бизнес не в сфере перепродажи готовых бань, а выстроить полный цикл изготовления. Производство бруса в Минске, пилорама в Гомельской области, лес закупается на бирже.

На сайте компании была масса отзывов от благодарных покупателей бань (на данный момент сайт удален). А вот на популярном сайте отзывов ситуация обратная — много людей обвиняют «Альбериум строй» в мошенничестве.

В ноябре 2019 года директор компании нам сообщил, что количество неисполненных в сроки договоров было примерно равно 60. Из них с четырьмя десятками заказчиков удалось договориться либо на возвращение средств, либо на перенос сроков.

— Да, действительно, у нас сейчас есть определенное количество невыполненных или просроченных договоров. Это касается мобильных бань, которые мы собираем на производстве и доставляем заказчику на участок. И проблема это возникла из-за того, что мы не рассчитали свои силы, взяли много заказов и не справились с ними. Не учли то, что может быть дефицит материалов, - рассказывал директор «Альбериум строй» Вячеслав Калина. — У нас есть план, как выбраться из этой ситуации. И мы его придерживаемся. Новые заказы мы пока не принимаем, а если и принимаем, то со сроком не раньше апреля-мая месяца следующего года. До этого срока планируем разобраться со всеми долгами. Из-за этой ситуации у нас просело производство немного. Если раньше мы делали по 9 бань в неделю, то сейчас только 2. Но в ликвидацию уходить мы точно не будем. Эта компания очень дорога мне и всем нашим сотрудникам. Если бы мы хотели — давно бы это сделали. Нам многие и советовали так поступить. Но это не тот выход, который нам подходит. Сами виноваты, сами будем выкарабкиваться.

В ноябре официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич подтвердила, что заявления в милицию в отношении «Альбериум строй» действительно поступали.

— Заявления во Фрунзенское РУВД Минска были. Сейчас проводится проверка, по результатам которой действиям компании будет дана правовая оценка, — рассказала Наталья Ганусевич.

Наши читатели сообщили, что на днях следственный комитет завершил свою работу и дело передано в суд. Возбуждено уголовное дело против директора фирмы «Альбериум строй», которым уже стал Владимир Адащик (в ноябре 2019 года был учредителем, как сообщил нам в то время Вячеслав Калина).

Почти 200 потерпевших от мошенничества. Дело компании, которая обещала поставить бани и «не рассчитала свои силы», передано в суд
Почти 200 потерпевших от мошенничества. Дело компании, которая обещала поставить бани и «не рассчитала свои силы», передано в суд
Почти 200 потерпевших от мошенничества. Дело компании, которая обещала поставить бани и «не рассчитала свои силы», передано в суд

«В результате указанной преступной деятельности Адащик В.И. путем обмана завладел принадлежащими 196 гражданам и ЧТУП «Климашевский В.Ч.» денежными средствами, всего в размере 729 519 рублей 76 копеек (28 608,62 базовых величин), что является особо крупным размером. Чем причинил им имущественный ущерб на указанную сумму».

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.209 УК Республики Беларусь: мошенничество совершенное в особо крупном размере.

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Теги: Минск
 
 
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Почти год назад мы рассказывали истории людей, которые заказали себе бани в одной крупной фирме - «Альбериум строй», но остались без денег и без бань. На тот момент...
 
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