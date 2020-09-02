Более двух десятков белорусских IT-компаний хотели бы переехать в Литву

Источник материала: БелаПАН

Минск, 2 сентября. 21 IT-компания из Беларуси хотела бы переехать в Литву. Об этом, как передает Delfi, сообщил министр экономики и инноваций Римантас Синкявичюс 2 сентября на заседании правительства Литвы по рассмотрению плана помощи народу Беларуси.

По его словам, около половины из них крупные компании и могли бы обосноваться в Литве, а не в других странах Европы.

Министр подчеркнул, что белорусские компании могут столкнуться с трудностями при учреждении офисов, поскольку местные банки руководствуются законодательством, направленным против отмывания денег, и не всегда позволяют иностранным организациям открывать счета, что является необходимым условием.

В связи с этим Синкявичюс призвал принять поправки к законам, которые разрешили бы зарубежным юридическим лицам открывать счета в литовских банках.

Министр внутренних дел страны Рита Тамашунене заявила, что сейчас активно идет поиск решений по упрощению приезда белорусов в Литву, о чем ведутся переговоры с Банком Литвы.

Как сообщалось, Кабинет министров Литвы на заседании 2 сентября одобрил план помощи народу Беларуси. Литовским министерствам поручено до 8 сентября представить предложения о дополнительных мерах поддержки, а также выделить дополнительные средства в связи с этим в государственный бюджет на следующий год.

"План помощи народу Беларуси включает такие меры, как помощь жертвам репрессий, их лечение и реабилитация, поддержка инициатив гражданского общества, средств массовой информации, предприятий с высокой добавленной стоимостью, юридической помощи и консультирования, а также более гибкие визовые процедуры для прибывающих в Литву [белорусских граждан]", — говорится в сообщении правительства страны.

Литва также намерена выделить стипендии белорусским студентам для обучения в своих вузах.

"В целях реализации принятых решений министерствам даны инструкции относительно упрощения визового режима, упрощения порядка выхода на рынок труда для прибывающих сюда граждан Республики Беларусь, упрощения процедуры выдачи разрешений на временное проживание высококвалифицированным специалистам и так далее", — отмечается в сообщении.

Координация по реализации плана поручена МИД Литвы.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Более двух десятков белорусских IT-компаний хотели бы переехать в Литву Минск, 2 сентября. 21 IT-компания из Беларуси хотела бы переехать в Литву. Об этом, как передает Delfi, сообщил министр экономики и инноваций Римантас Синкявичюс 2...

Алексей Александров, БелаПАН.