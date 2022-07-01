«За два отпуска в Турции можно купить дом под Минском». Что происходит с ценами на рынке загородной недвижимости

Что касается цен на дачи, которые пользуются популярностью, по наблюдениям Александра, есть 2 сегмента. Первый — это «советские дачи» за 10-20 тысяч долларов до 20 км от Минска. Это обычные щитовые дома старой постройки, пригодные для сезонной жизни. И второй сегмент — современные. Это каркасные или блочные дома с современным ремонтом и интересными планировками. Такие обойдутся в 45-60 тысяч долларов.

— Нельзя сказать, что дорогие дачи покупали только айтишники, многие из которых переехали. Такими дачами по-прежнему интересуются. Люди, у которых есть недвижимость в городе, готовы купить дачный дом и за 50 тысяч долларов в том случае, если он будет полностью готовым — ты перевозишь в июне свои тапочки и живешь там, пока не похолодает.

Если говорить не только о дачах, но и о загородных домах, Александр отмечает спрос во всех ценовых категориях. А по расстоянию покупатели чаще всего хотят приобрести дом не дальше 35 км от Минска.

— В компании продаются объекты от 7 до 800 тысяч долларов и сейчас ко всем есть интерес. За последний месяц у нас забрали много дач и домов, к которым в марте-апреле, когда они поступили, абсолютно не было интереса. Кстати, цены на них остались такими же. Единственное, что не пользуется спросом, — это недостроенные и законсервированные строения в диапазоне 50-100 тысяч долларов. Такие объекты продаются только ценой — их покупают в том случае, если поставить цену ниже рынка.

Всю загородную недвижимость Александр делит на три группы. Первая — это дачи до 20 км от Минска — 10-20 тысяч долларов. Вторая — готовые дома до 35 км от Минска — от 90-100 до 300 тысяч долларов. И третья — дорогие коттеджи — от 300 до 700 тысяч. Безусловно, есть объекты и дороже, но спрос на них очень ограничен.

— К дорогим коттеджам тоже появился интерес: есть просмотры и предложения стоимости. Например, у меня есть объект — коттедж в Зеленой Гавани с видом на озеро и гольф-поле. Есть коттедж на Ваньковича за 660 тысяч долларов. А вот к объектам за 300-400 тысяч долларов, но вдали от Минска мы интереса не наблюдаем.