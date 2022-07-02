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"Возвращаются ночью с музыкой". Что происходит в жару на пляже в Дроздах и что говорят хозяева коттеджей

02.07.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В Беларуси - жара. А это значит, что на городских пляжах кипит жизнь. Вдоль тротуаров и обочин выстраиваются километровые очереди из машин. Пока дойдешь до транспорта, хочется вернуться обратно к воде. В такие моменты думаешь, как же здорово жить рядом с водой - все в пешей доступности. Одним из самых доступных пляжей в Минске являются Дрозды. Вот уже который день там собираются сотни человек, чтобы поиграть под музыку в волейбол, устроить пикник и порезвиться в воде. Realt посмотрел, как отдыхают на пляже в поселке с элитной частной застройкой и спросил владельцев коттеджей, каково жить у водохранилища летом, когда сюда съезжается столько людей. 

"Возвращаются ночью с музыкой". Что происходит в жару на пляже в Дроздах и что говорят хозяева коттеджей

Мы приехали на пляж в будний день к 5 вечера. Большинство пассажиров маршруток и автобусов шли с нами за компанию в направлении к горячему песку и прохладной воде. Вдоль первой линии застройки впритык стоят десятки машин. Медленно проезжают такси, чтобы случайно не подрезать молодых людей на самокатах. 

"Возвращаются ночью с музыкой". Что происходит в жару на пляже в Дроздах и что говорят хозяева коттеджей
"Возвращаются ночью с музыкой". Что происходит в жару на пляже в Дроздах и что говорят хозяева коттеджей
"Возвращаются ночью с музыкой". Что происходит в жару на пляже в Дроздах и что говорят хозяева коттеджей

Друг за другом идут компании молодых ребят. Даже высокий забор не спасает от бесконечных разговоров у ворот. В такие моменты жаль собак, которые без умолку рычат и лают на прохожих: как никак круглый год - тишина, а тут - поток людей на пляж и с пляжа. 

"Возвращаются ночью с музыкой". Что происходит в жару на пляже в Дроздах и что говорят хозяева коттеджей
"Возвращаются ночью с музыкой". Что происходит в жару на пляже в Дроздах и что говорят хозяева коттеджей

На самом пляже - солдаут - покрывала лежат вплотную к воде, одна музыка заглушает другую. В воде ситуация не лучше. Дети под присмотром родителей у берега создают свое море, чуть дальше молодежь веселиться, подбрасывает друг друга в воду. Не оторвать глаз от их кувырков. 

"Возвращаются ночью с музыкой". Что происходит в жару на пляже в Дроздах и что говорят хозяева коттеджей
"Возвращаются ночью с музыкой". Что происходит в жару на пляже в Дроздах и что говорят хозяева коттеджей

Какой отдых на природе без перекуса? Люди берут с собой фрукты, чипсы, кто-то заказывал доставку. Из леса доносится манящий запах шашлыка. А вот энергетические напитки и пиво на глаза попадаются чаще, чем питьевая вода. Людей не пугает ни температура, ни наличие милиционеров у берега. Те, кто о перекусе заранее не подумал, могут приобрести кукурузу, мороженое и питье в небольших ларьках.

На территории организованы туалеты, не должно возникать вопросов и с мусором, ведь в нескольких метрах от песчаного пляжа установлены мусорные баки. Каждое утро здесь убирают коммунальные службы, поэтому зеленые зоны в целом довольно чистые, а вот в песке чего только не найти. Здесь торчит и закопанная упаковка из под чипсов, и окурки. Рядом лежит баночка с жидкостью для электронных сигарет, а волны выбрасывают на берег то ли пакет, то ли презерватив, отправляя его к забытым малиновым трусам. 

"Возвращаются ночью с музыкой". Что происходит в жару на пляже в Дроздах и что говорят хозяева коттеджей
"Возвращаются ночью с музыкой". Что происходит в жару на пляже в Дроздах и что говорят хозяева коттеджей
"Возвращаются ночью с музыкой". Что происходит в жару на пляже в Дроздах и что говорят хозяева коттеджей
"Возвращаются ночью с музыкой". Что происходит в жару на пляже в Дроздах и что говорят хозяева коттеджей
"Возвращаются ночью с музыкой". Что происходит в жару на пляже в Дроздах и что говорят хозяева коттеджей
"Возвращаются ночью с музыкой". Что происходит в жару на пляже в Дроздах и что говорят хозяева коттеджей
"Возвращаются ночью с музыкой". Что происходит в жару на пляже в Дроздах и что говорят хозяева коттеджей
"Возвращаются ночью с музыкой". Что происходит в жару на пляже в Дроздах и что говорят хозяева коттеджей
"Возвращаются ночью с музыкой". Что происходит в жару на пляже в Дроздах и что говорят хозяева коттеджей

Ближе к вечеру людей становится все больше, а машинам нет конца. Автомобилисты оставляют свой транспорт вдоль улиц и перегораживают въезд на некоторые участки. Местная жительница говорит, что отсутствие парковки  - самая большая проблема этого пляжа в летнее время. Но на отдыхающих не обижается.

- Машин очень много, но людям же нужно где-то отдыхать, поэтому все прекрасно понимаю, - делится мнением женщина. - Я сама туда не хожу, а муж частенько прогуливается по парку. Люди никогда проблем не создавали, все цивилизованно и спокойно. 

"Возвращаются ночью с музыкой". Что происходит в жару на пляже в Дроздах и что говорят хозяева коттеджей
"Возвращаются ночью с музыкой". Что происходит в жару на пляже в Дроздах и что говорят хозяева коттеджей

Александр живет далековато от пляжа, но все равно сталкивается с тем, что не может заехать на участок или припарковать автомобиль неподалеку. Помимо этого, приходится закрывать в спальне окно, так как отголоски веселья не затихают и ночью.

- Порой непонятно, день на дворе или ночь. Возвращаются в три часа ночи с громкой музыкой. Раньше про этот пляж особо никто не знал, столько людей не было, а сейчас Лебяжий расстроился и все жители ходят сюда купаться, ведь у них есть только набережная. 

"Возвращаются ночью с музыкой". Что происходит в жару на пляже в Дроздах и что говорят хозяева коттеджей

Мужчина тоже относится ко всему с пониманием. Отмечает, что пляж каждое утро убирают и в целом все сделано для людей. Порой ему и самому приходится прибирать пустые бутылки, оставленные отдыхающими рядом с его домом.

- Ну что поделать. Молодежь - есть молодежь. Но жить рядом с водохранилищем прикольно, если опустить данные моменты. 

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Теги: Минск
 
 
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В Беларуси - жара. А это значит, что на городских пляжах кипит жизнь. Вдоль тротуаров и обочин выстраиваются километровые очереди из машин. Пока дойдешь до...
 
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