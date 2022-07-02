"Возвращаются ночью с музыкой". Что происходит в жару на пляже в Дроздах и что говорят хозяева коттеджей

Какой отдых на природе без перекуса? Люди берут с собой фрукты, чипсы, кто-то заказывал доставку. Из леса доносится манящий запах шашлыка. А вот энергетические напитки и пиво на глаза попадаются чаще, чем питьевая вода. Людей не пугает ни температура, ни наличие милиционеров у берега. Те, кто о перекусе заранее не подумал, могут приобрести кукурузу, мороженое и питье в небольших ларьках.

На территории организованы туалеты, не должно возникать вопросов и с мусором, ведь в нескольких метрах от песчаного пляжа установлены мусорные баки. Каждое утро здесь убирают коммунальные службы, поэтому зеленые зоны в целом довольно чистые, а вот в песке чего только не найти. Здесь торчит и закопанная упаковка из под чипсов, и окурки. Рядом лежит баночка с жидкостью для электронных сигарет, а волны выбрасывают на берег то ли пакет, то ли презерватив, отправляя его к забытым малиновым трусам.