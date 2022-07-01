В Колодищах - 70 тысяч долларов, в Жуковке - 2. Рассказываем, почем продали сегодня на аукционе участки под Минском

Источник материала: realt.by

Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси в Минском районе. Участникам было предложено 27 лотов. Торги прошли по 11 участкам. На них претендовали по 2-3 человека. На 11 наделов было подано по одному заявлению. На остальные лоты заявок не поступило.

По самой высокой начальной цене – за 80 000 рублей - был выставлен на аукцион участок № 4 в д. Малиновка Боровлянского сельсовета. Земельный надел насчитывает 15 соток, оснащен электричеством и газом.

Колодищанский сельсовет выставлял на аукцион 2 участка – в аг. Колодищи и д. Старина. Общая площадь участка в квартале 7113 с газом, водой и электричеством в Колодищах составляет 15 соток.

Ждановичский сельсовет предлагал на аукцион 2 соседних участка в д. Ляховщина. Они были оценены в 40 000 рублей каждый. На лоты было подано по 2 заявки. Они реализованы за 53 240 рублей, или 20 745 долларов США, и 58 564 рубля, или 22 820 долларов США.

В ходе торгов цена на лот поднялась до 141 725 рублей, или 55 225 долларов США по официальному курсу Нацбанка на день проведения аукциона.

Напомним, что на аукционе в мае этого года участок в Колодищах удалось продать за 110 000 рублей, или 43 182 доллара США. За лот боролись 2 человек. Начальная цена на земельный надел составила 75 000 рублей.

Он был оценен в 77 000 рублей. На лот претендовали 4 человека. Победителю участок обошелся в 181 562 рубля, или 70 748 долларов США. И это самая большая сумма за лот, которую удалось выручить на аукционе.

На этот раз на участок в д. Старина на ул. Ярославской была подана одна заявка. Надел расположен в коттеджной застройке, насчитывает 14 соток и имеет все коммуникации.

При начальной цене 42 000 рублей лот реализован единственному заявителю за 44 100 рублей, или 17 184 доллара США.

На майском аукционе на участок в Старине было подано 2 заявления. Он продан за 67 644 рубля, или 26 554 доллара США.

Четыре участка предложил на аукцион Крупицкий сельсовет. Торги прошли по 3 лотам – наделам в деревнях Вишневка, Дубинки и Каралино. На каждый участок претендовали по 2 человека. На участок в д. Паздерки было подано одно заявление. Он продан по начальной цене, увеличенной на 5%.

Не было проявлено большого интереса и к участку в аг. Гатово Новодворского сельсовета. На газифицированный надел, который был оценен в 35 000 рублей, подали только одно заявление.

По одной заявке было подано на участки в д. Селюты и аг. Семково Папернянского сельсовета. Наделы по 10 соток не имеют коммуникаций и проданы единственным заявителям.

Из 3-х участков, которые предложил на аукцион Петришковский сельсовет, торги прошли лишь по одному в д. Кисели. На лот было подано 2 заявления.

Не заинтересовали участников аукциона и дешевые участки в Шершунском сельсовете. На 2 надела в деревнях Дашки и Жуки претендовали по одному заявителю.