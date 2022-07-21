Метр от 790 долларов. В строящемся доме на Притыцкого предлагают квартиры для всех желающих и очередников

Источник материала: realt.by

Монолитно-каркасные дома от «Минскстроя», растущие в конце улицы Притыцкого, со старта привлекли внимание потенциальных дольщиков. Жилье в домах № 24А и 24Б (по генплану) первоначально предложили нуждающимся (в том числе − многодетным семьям), затем очередникам без направлений, и наконец − всем остальным. Сегодня в газете «Звязда» вышла проектная декларация на 13 квартир в доме № 24А. Претендовать на квадратные метры в этот раз могут очередники без направлений и все желающие.

Дом 24А будет иметь 17 этажей, 4 подъезда и 319 квартир. Рядом с многоэтажкой появится гараж-стоянка на 200 машиномест. Сдать многоэтажку в эксплуатацию планируется летом 2023 года.

Напомним, что застройщиком двух монолитно-каркасных домов на 17 и 20 этажей на перекрестке улиц Притыцкого и Скрипникова выступает ГПО «Минскстрой». У новостроек − хорошее расположение: рядом − метро «Каменная Горка», гипермаркет «Материк» и ТРЦ Green City. Дом под номером № 24Б уже фактически готов (скоро он будет сдан в эксплуатацию), а дом 24А − еще строится. Именно в нем сейчас и предлагаются квартиры.

В этот раз на 13 квартир могут претендовать как все желающие, так и очередники. Во избежание эксцессов жилье разделили на две партии.

Так, всем желающим предлагаются:

− 3 двухкомнатные квартиры − № 44 (общая площадь 64,58 кв. м) совместно с машино-местом № 252; № 47 (общая площадь 70,88 кв. м) совместно с машино-местом № 253; № 67 (общая площадь 70,88 кв. м) совместно с машино-местом № 256;

− 5 трехкомнатных квартир − № 111 (общая площадь 90,31 кв. м) совместно с машино-местом № 259; № 116 (общая площадь 90,31 кв. м) совместно с машино-местом № 261; № 136 (общая площадь 90,31 кв. м) совместно с машино-местом № 264; № 175 (общая площадь 88,75 кв. м) совместно с машино-местом № 266; № 249 (общая площадь 88,89 кв. м) совместно с машино-местом № 269.

Стоимость «квадрата» для двушек – 2800 рублей при 100 % оплате, 2900 рублей − при оплате в рассрочку.

Стоимость «квадрата» для трешек − 2750 рублей при 100 % оплате, 2850 рублей − при оплате в рассрочку.

Что касается нуждающихся в улучшении жилищных условий (без направлений администраций районов Минска), то им предлагается 5 квартир.

Среди вариантов:

− 3 однокомнатные квартиры − № 62 (общая площадь 48,48 кв. м) совместно с машино-местом № 277; № 109 (общая площадь 40,84 кв. м) совместно с машино-местом № 278; № 144 (общая площадь 40,84 кв. м) совместно с машино-местом № 280;

− 2 двухкомнатные квартиры − № 31 (общая площадь 70,88 кв. м) совместно с машино-местом № 270; № 32 (общая площадь 64,58 кв. м) совместно с машино-местом № 272.

Стоимость «квадрата» нормируемой площади − 1984,84 рубля, свыше нормы – 3090 рублей (для однушек), 2850 рублей – для двушек.

Дополнительно каждый покупатель (нуждающийся и не нуждающийся) должен будет оплатить машино-место в паркинге. Его стоимость − 23,3 тысячи рублей.