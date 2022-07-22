"Горбачев сказал, что мы здесь живем в 21 веке". Репортаж из бывшего закрытого военного городка в Уручье

Источник материала: realt.by

Разнообразие советской и современной архитектуры можно найти практически в каждом уголке Минска. Микрорайон “Великий лес” не исключение. Когда-то бывший военный городок Уручье был закрыт для гражданских лиц. Потеря пропуска для школьника означала прогул уроков, а для местных даже ночевку на КПП. Несмотря на значительную удаленность от города, молодежь городка по развлечениям не скучала. Там регулярно устраивали танцы и показывали фильмы. Realt прогулялся по одному из самых зеленых микрорайонов, поговорил с жителями, которые долгое время жили за забором, и узнал у новоселов, почему они сюда переехали.

"Город видел, когда в отпуск уходил"

Великий лес или микрорайон Восточный был образован в 2006 году, когда военный городок было принято расформировать и разделить на 7 частей. Сейчас с высотой сосен могут конкурировать лишь новостройки. Сталинки и хрущевки утонули в зелени района, которая тщательно скрывает их красоту от местных обывателей.

Военных городок появился в 1920-х годах и был связан со 120-й гвардейской стрелковой дивизией, солдаты которой принимали участие в освобождении Беларуси и Польши от фашистов. Некоторые улицы названы в честь тех, кто сражался в то время за свободу. Например, Пономарев, Беляев и Гвишиани. Сейчас от дивизии осталась только бригада и на территории микрорайона существует полк внутренних войск МВД.