«Аренда упала в десятки раз». Руководство ТРЦ «Арена-сити» отреагировало на статью Realt

— В качестве управляющей компании в ТРЦ мы пришли 11 марта. «А-Сити» — организация, действительно созданная Белагропромбанком специально под этот проект. Но важно понимать, что пришли работать не сотрудники банка, сюда пригласили квалифицированных специалистов с опытом работы, в том числе в коммерческой недвижимости. Знаем, что арендаторы боялись: «Вот придут банкиры, а у них другое понимание бизнеса». Но сейчас они удивлены: «Подходы совершенно не банковские, а коммерческие».

"Про «Арену-сити» всегда писали негативно, но мы хотим эту ситуацию кардинально изменить, — говорят в администрации ТЦ.

—С этим ТРЦ всегда связано что-то негативное: то обрушение потолков, то паркинг дорогой, всегда она «пустая и не понятно, на кого рассчитана». Мы хотим привести ТЦ в порядок в плане эстетики. Отремонтировать все то, что должно работать для удобства посетителей, наполнить центр нужными торговыми объектами. В какой-то момент в банке решили, что нужно создавать свою управляющую компанию, которой можно высказывать свои пожелания, а потом спрашивать за их реализацию. Сегодня у нас хороший контакт с банком, результаты нашей работы уже видны. Впервые за многие годы банку удалось зарабатывать на этом объекте, несмотря на то, что аренда упала в разы.

— Какие задачи ставили перед вами?

— У предыдущей компании был более коммерческий подход, у нас нет задачи зарабатывать сверхприбыль. Наша задача — привести в порядок ТЦ и наполнить его хорошим арендаторами.

— Расскажите немного конкретнее.

— Здание ТРЦ было в неприглядном состоянии. Даже в плане чистоты. Первым делом мы собрали конкурсные предложения от клининговых компаний, выбрали лучшую с опытом работы в ТЦ, и уже в первые пару недель здесь стало заметно чище, о чем нам постоянно говорят арендаторы. Во-вторых, мы столкнулись с тем, что в «Арена-сити» годами не делали ремонт. Здесь периодически не работали лифты и эскалаторы, текла крыша в атриуме, стояли ведра, собирающие дождевую воду, мы с апреля активно ведем восстановление всех важных механизмов в ТЦ. Также были проблемы с парковкой — она очень дорогая. Бесплатно только первый час, а потом каждый час два рубля. Сейчас уже второй месяц паркинг у нас работает бесплатно. К зиме мы планируем установить современные паркоматы и сделать удобную тарификацию, а пока пускай посетители нашего ТЦ пользуются бесплатной парковкой.