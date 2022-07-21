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Недалеко от Минска возле Вячи за долги продается неплохая дача по цене двушки

21.07.2022 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В садовом товариществе «Вяча» (в 30 километрах от Минска) через аукцион ищет новых хозяев двухэтажный дом с баней и гаражом. Благоустроенная дача появилась на площадке по продаже имущества «БелЮрОбеспечение». Уточняется, что дом с участком продается за долги собственника. Рассказываем, как выглядит и сколько стоит дача на Вяче.

Недалеко от Минска возле Вячи за долги продается неплохая дача по цене двушки

Садовый дом площадью 287 квадратных метров расположен на земельном участке (кадастровый номер – 6232 8040 0022 0000 60) в 12 соток. Коттедж находится в СТ «Вяча» в Логойском районе рядом с деревней Мочаны и водохранилищем Вяча.

В блочном доме – 2 этажа, 3 санузла, мансарда. На даче есть все удобства: сюда проведен газ, есть круглогодичная вода (своя скважина), электричество и отопление. Помимо жилых помещений, в доме присутствуют баня и гараж. Участок находится прямо у леса и огорожен бетонным забором.

Недалеко от Минска возле Вячи за долги продается неплохая дача по цене двушки
Недалеко от Минска возле Вячи за долги продается неплохая дача по цене двушки

Судя по фотографиям, дом до недавнего времени был жилым.

Недалеко от Минска возле Вячи за долги продается неплохая дача по цене двушки
Недалеко от Минска возле Вячи за долги продается неплохая дача по цене двушки
Недалеко от Минска возле Вячи за долги продается неплохая дача по цене двушки
Недалеко от Минска возле Вячи за долги продается неплохая дача по цене двушки
Недалеко от Минска возле Вячи за долги продается неплохая дача по цене двушки

Торги за дом назначены на 4 августа (заявления можно подавать до 3 августа).

Начальная стоимость объекта – 187 тысяч рублей (или 75 тысяч долларов).

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Теги: Минск
 
 
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В садовом товариществе «Вяча» (в 30 километрах от Минска) через аукцион ищет новых хозяев двухэтажный дом с баней и гаражом. Благоустроенная дача появилась на...
 
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