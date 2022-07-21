|
Недалеко от Минска возле Вячи за долги продается неплохая дача по цене двушки
21.07.2022 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В садовом товариществе «Вяча» (в 30 километрах от Минска) через
Торги за дом назначены на 4 августа (заявления можно подавать до 3 августа).
Начальная стоимость объекта – 187 тысяч рублей (или 75 тысяч долларов).
Обсуждайте эту статью в нашем
Читайте также:
На аукцион выставили недорогой участок в живописном месте. Рядом − Якутские горы и Налибокская пуща
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В садовом товариществе «Вяча» (в 30 километрах от Минска) через аукцион ищет новых хозяев двухэтажный дом с баней и гаражом. Благоустроенная дача появилась на...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)