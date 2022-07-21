Недалеко от Минска возле Вячи за долги продается неплохая дача по цене двушки

Источник материала: realt.by

В садовом товариществе «Вяча» (в 30 километрах от Минска) через аукцион ищет новых хозяев двухэтажный дом с баней и гаражом. Благоустроенная дача появилась на площадке по продаже имущества «БелЮрОбеспечение». Уточняется, что дом с участком продается за долги собственника. Рассказываем, как выглядит и сколько стоит дача на Вяче.



Садовый дом площадью 287 квадратных метров расположен на земельном участке (кадастровый номер – 6232 8040 0022 0000 60) в 12 соток. Коттедж находится в СТ «Вяча» в Логойском районе рядом с деревней Мочаны и водохранилищем Вяча.

В блочном доме – 2 этажа, 3 санузла, мансарда. На даче есть все удобства: сюда проведен газ, есть круглогодичная вода (своя скважина), электричество и отопление. Помимо жилых помещений, в доме присутствуют баня и гараж. Участок находится прямо у леса и огорожен бетонным забором.





Судя по фотографиям, дом до недавнего времени был жилым.









