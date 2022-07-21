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Посмотрите, какие симпатичные стены в стиле лофт сделали в минской квартире. Узнали, за сколько она продается

21.07.2022 17:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Так как некоторые столичные застройщики сдают квартиры без каких-либо внутренних перегородок (даже в санузле), работы по возведению стен ложатся на плечи новоселов. В итоге, кто-то складывает перегородки из кирпичей и зашивает их гипсокартоном, а кто-то решает добавить в интерьер капельку лофта. Посмотрите, как в этой минской квартире возле Парка Челюскинцев стильно обыграли возведенные стены. Узнали, за сколько продается данное жилье.

Посмотрите, какие симпатичные стены в стиле лофт сделали в минской квартире. Узнали, за сколько она продается

Представленная однокомнатная квартира расположена на 21-м из 25 этажей дома 2019 года постройки. Площадь квартиры в жилом комплексе Vogue составляет 42,8 «квадрата». Высота потолков − 2,7 метра.

В квартире выполнено световое зонирование. Правую часть квартиры занимает зона кухни с кухонным островом, полностью оборудованным раковиной, варочной панелью, духовым шкафом и мощной вытяжкой. Рядом с кухней находится гостиная с панорамными окнами, а слева − спальная зона с видом на город.

Посмотрите, какие симпатичные стены в стиле лофт сделали в минской квартире. Узнали, за сколько она продается
Посмотрите, какие симпатичные стены в стиле лофт сделали в минской квартире. Узнали, за сколько она продается
Посмотрите, какие симпатичные стены в стиле лофт сделали в минской квартире. Узнали, за сколько она продается
Посмотрите, какие симпатичные стены в стиле лофт сделали в минской квартире. Узнали, за сколько она продается

В отделке квартиры можно заметить несколько ярких элементов стиля лофт. Это − выделенные белой краской кирпичные блоки, использованные в отделке санузла и некоторых проемов, а также − открытый бетон, который можно заметить в зоне отдыха и ванной комнате.

Посмотрите, какие симпатичные стены в стиле лофт сделали в минской квартире. Узнали, за сколько она продается
Посмотрите, какие симпатичные стены в стиле лофт сделали в минской квартире. Узнали, за сколько она продается

Сообщается, что квартира полностью готова к проживанию. Жилье продается со встроенной мебелью и техникой (духовой шкаф, варочная панель, вытяжка).

Посмотрите, какие симпатичные стены в стиле лофт сделали в минской квартире. Узнали, за сколько она продается
Посмотрите, какие симпатичные стены в стиле лофт сделали в минской квартире. Узнали, за сколько она продается

Из окон квартиры открывается отличный вид на город и парк Челюскинцев с высоты птичьего полета. За счет панорамных окон в квартире много света. В шаговой доступности от жилого комплекса − парк Челюскинцев, школа №20 и детский сад № 553, Белорусский государственный аграрный технический университет, Гимназия-колледж искусств им. Ахремчика. Еще один детский сад расположен и в самом комплексе. Совершать покупки можно в супермаркете «Рублевский», «Виталюр», ТЦ «Александров Пассаж» и «Dana Mall». До станции метро «Московская» от дома − 10 минут прогулочным шагом.

Посмотрите, какие симпатичные стены в стиле лофт сделали в минской квартире. Узнали, за сколько она продается
Посмотрите, какие симпатичные стены в стиле лофт сделали в минской квартире. Узнали, за сколько она продается

Продается квартира за 85 тысяч долларов (1986 долларов – за «квадрат»). Отмечается, что собственник готов передать ключи новым владельцам в день сделки.

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Теги: Минск
 
 
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