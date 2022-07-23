«Внучка продает, чтобы одеться к школе». Как живет деревня, где местные зарабатывают на лисичках

Кажется, что самое живое место в деревне — прилавок около трассы, где продают грибы и ягоды. Под деревянным навесом — с десяток человек, рядом с земли продают еще несколько. Сами продавцы называют это место базаром. Говорят, что такой есть только в этой деревне, поэтому и приезжают сюда из Плещениц и даже за 50 километров из Козырей.

— Мы раньше торговали в Плещеницах, но рынок там закрыли. Может, кому-то и не нравится, что мы приезжаем, свои не могут продать, — рассуждает одна из женщин. Рассказывает, что 27 лет отработала санитаркой в больнице «и теперь бы не бросила, если б здоровье не подвело», и сразу к делу. — Возьмите лисички, девочки.

— Мы из Козырей хотим написать в райисполком, чтобы и у нас организовали базарчик, — делится Раиса Николаевна. Раньше женщина работала в колхозе. — Тем, у кого машина, ладно, а бабушкам тяжело далеко везти. Так бы кто-то ягодку принес, кто-то из огорода своего овощи. А без базара не разрешают продавать, гоняет милиция.