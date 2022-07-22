Арендные ставки в Беларуси отвязывают от валюты. Как это повлияет на рынок коммерческой недвижимости?

В ООО «Коллиерз Интернешнл Консалтинг» говорят, что вопрос о переходе в отношениях по аренде коммерческой недвижимости исключительно на белорусский рубль уже поднимался неоднократно. И в целом, ранее, участники рынка коммерческой недвижимости негативно оценивали перспективы отказа от привязки к иностранной валюте в арендных отношениях.

Однако, сегодня ситуация несколько поменялась: