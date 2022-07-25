Метелка для пыли и мокрая тряпка в ведре. Какие правила уборки безнадежно устарели

Источник материала: realt.by

Помните эту яркую длинную метелку, которой в фильмах ловко стряхивают пыль? А содой чайник от накипи мыли? Ну уж к приходу гостей наверняка судорожно наводили порядки! Realt собрал стереотипы об уборке, которые в теории помогают сделать дом чище, но на практике только мешают. Разбираемся, как мы наводили порядок дома раньше, а как убираем сейчас. Партнер материала - роботы-пылесосы Dreame , с которыми уборка будет быстрее, проще и приятнее.

Судорожно убираться к приходу гостей



Самая скоростная и интенсивная уборка часто случается перед приходом гостей. «Через час будем у вас» — это практически культурный код, который на деле для хозяина значит «Этот час я проведу так, что уже и гостям не сильно обрадуюсь». Если вы не из тех, кто «принимайте меня любым, вместе с бардаком в квартире», то за этот час вымоете пол, наведете порядок на полках (или забросите вещи в закрытые пространства). Еще и с едой что-то решите. Если же уборку пола отдать на откуп роботу-пылесосу Dreame F9 , станет немного проще. За час он сможет пропылесосить или освежить полы в трехкомнатной квартире. Кстати, на случай, если «через час будем» застало вас не дома, пылесос можно включить дистанционно. Главное, не напугать этим спящего кота!

Стряхивать пыль сухой метелкой





Самое большое внимание к этой вещице привлекает ее название — пипидастр. Часто она еще выделяется ярким цветом. Но, к сожалению, ни одно, ни другое делу не помогает. КПД от такой уборки практически нулевой. Вы стряхиваете пыль на пол или просто поднимаете ее в воздух - а через пару минут она снова на поверхностях.

Не читать инструкции





Тяжело поверить, что можно прочитать что-то новое на этикетке средства для мытья ванны, которым пользуетесь годами, или в инструкции пылесоса. Но мы можем делать что-то по привычке и расстраиваться, что уборка получается не такой уж качественной или очень долгой. Всего несколько предложений в инструкции к бытовой химии могут даже спасти мебель, сантехнику или плитку. А почитав, например, инструкцию к пылесосу Dreame F9 , можно узнать, что там есть функции построения карты и автоусиления мощности на коврах.

Глобально браться за уборку и неэффективно использовать время





Если наводить порядок, то сразу глобально! Потратить на уборку целый день, а то и два выходных, достать все вещи из шкафов, выстроить глобальные цели. Знакомо? Если относиться к уборке так, можно почувствовать усталость еще до ее начала. Мини-эксперимент показал, что если включать робот-пылесос на 15 минут каждый день, то дома будет гораздо чище, а от вас для этого практически ничего не требуется. Только освободить полы, чтобы робот мог проехать.

Мыть половую тряпку в ведре





Вот это точно традиция, которую соблюдали десятилетиями. Практически семейная реликвия, которую передают из поколения в поколение. Моешь пол, носишь за собой по квартире ведро, ополаскиваешь в нем тряпку. На первый взгляд даже кажется, что она становится немного чище. Но на самом деле, это занятие мало того, что не самое приятное, так еще и малополезное. Мы пытаемся вымыть тряпку в грязной воде. Лучше ополоснуть ее под краном.

Использовать газеты для мытья окон, а старую одежду - для пола





Многофункциональность — это неплохо, но все-таки со своей задачей лучше справится средство, предназначенное конкретно под нее. Чайник будет блестеть, если его вымыть средством от накипи, в комнате будет приятный аромат, если использовать средство для мытья полов. А старые майки будут лучше смотреться в пункте переработки ненужной одежды, чем в качестве тряпки для пола. В уборке лучше использовать микрофибру. Этот материал словно примагничивает к себе пылинки. Справится и с уборкой пыли с полок, и с мытьем полов. В пылесосах Dreame насадка для влажной уборки как раз из микрофибры.

Думать, что мы справимся со всем лучше





Просить помощи и делегировать — это нормально. Даже если мы говорим об уборке. Даже если кажется, что лучше вас никто не справится. Пылесос Dreame наверняка вымоет полы и уберет мусор не хуже вас, а вы сможете потратить время на другие занятия.

Опыт разных поколений: «Самая интенсивная уборка - в выходные» Realt попросил двух героинь разного возраста рассказать о своем отношении к уборке — сколько времени они тратят, какие средства используют, чему уделяют особое внимание, а на что готовы закрыть глаза. Вероника, 27 лет: — Я из тех людей, которые ненавидят уборку! А еще стесняются вызывать клининг настолько, что перед приходом специалистов наводят порядок. Поэтому это тоже не мой вариант, — смеется девушка. — Обычно моя уборка — это затянувшееся на несколько дней нечто, а результатом я все равно не довольна. Или идеально, или никак — это про меня! Несколько лет назад я завела кота, тогда стало понятно, что «никак» больше не сработает, иначе кошачьей шерсти становится так много, что, кажется, мне скоро не останется места в квартире. Друзья рассказывали про робот-пылесос, но я его покупать не хотела, потому что считала, что он же все равно не уберет идеально. Потом все-таки купила. И когда вижу то количество мусора, который он собирает с не таких уж и грязных полов, все вопросы у меня сразу отпадают. Теперь у меня может быть беспорядок, но ходить по полу приятно и босиком. Наталья Эдуардовна, 62 года: — Серьезную уборку я всегда делаю в выходные дни — субботу или воскресенье. «Генеральная» — это сильно громкое слово для человека моего возраста, я бы сказала, немного более интенсивная уборка, чем в другие дни. В будни я могу замести мусор, убрать что-то, лежащее не на своем месте, забросить несколько вещей в стиральную машину. А в выходные это уже стирка из того, что накопилось за неделю, глажка, чистка ковров. Еще несколько лет назад я брала щеточку и вычищала каждый сантиметр ковра. Сейчас, честно говоря, уже сложновато сгибаться, использую вертикальный пылесос. Мне нравится, что он легкий, и нет проводов по всей квартире, за которые можно зацепиться. Вечная проблема для меня — это вымыть душевую кабину: на ней постоянно остаются разводы от воды. Одно время старались вытирать воду после каждого похода в душ, но хватает моих семейных на пару дней, а потом снова все в разводах. Остальная сантехника у меня всегда блестит, это даже гости замечают. Чищу какой-нибудь бытовой химией.