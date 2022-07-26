"Этой хате 111 лет". Как минчанка восстановила деревенский дом своего прадеда

Источник материала: realt.by

Прадедушка Ольги построил дом в деревне Любки в Вилейском районе 111 лет назад. Сначала он жил там с семьей, потом его сын (дедушка Оли) с женой, но после этого случилось так, что дом пустовал 20 лет. Ольга в детстве часто проводила время в Любках и с самим домом у нее связано много теплых воспоминаний. Она решила, что хочет вернуться и восстановить дом, в котором жило не одно поколение ее семьи. Девушка рассказала про интересную судьбу своего прадедушки (который побывал в Америке в начале ХХ века), ремонт, а еще показала старые вещи, сохранившиеся в деревенской хате и целое лавандовое поле на месте старого огорода.