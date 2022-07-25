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Нашли новую локацию для летних фото. Смотрите, какое поле с подсолнухами появилось недалеко от Минска

26.07.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В то время как во французском Провансе отцветает лаванда, на белорусских полях набирают силу подсолнухи. Одно их новых подсолнуховых местечек появилось в этом году у трассы, ведущей из Минска в Могилев. Кстати, первые пробки из любителей солнечных цветов были замечены там уже в выходные. Мы заглянули в белорусские инстаграмы и посмотрели на тех, кто уже успел запостить фото в цветах, а заодно узнали точные адреса локаций для подсолнечниковых фотосессий.

Нашли новую локацию для летних фото. Смотрите, какое поле с подсолнухами появилось недалеко от Минска

Итак, записывайте − то самое поле на могилевской трассе находится в районе Червеня (ориентир – агрогородок Любишино). В прошедшие выходные рядом с ним наблюдалось настоящее столпотворение из машин и людей. 

Вот несколько свежих фото из этой локации:

К слову, в прошлом году много подсолнухов было в Дзержинском районе в деревне Ясютевичи (это место показывал Кокобай), но пока что цветов там нет. Зато скопление подсолнухов можно найти в том же районе, рядом с деревней Веселый угол.

Впрочем, кто ищет, тот всегда найдет – так, если верить следующему аккаунту, подсолнухи цветут и где-то под Минском.

Тем, кто собирается на встречу с подсолнухами впервые, фотограф lizavetakaraban дает полезные советы. Главный из них – ни в коем случае не портить то, что растет на полях.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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В то время как во французском Провансе отцветает лаванда, на белорусских полях набирают силу подсолнухи. Одно их новых подсолнуховых местечек появилось в этом...
 
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