"При таких условиях ему осталось недолго". Как сейчас живет популярный раньше ТЦ "Импульс" и что там продается?

В самом конце располагается торговая точка с обувью и одеждой, которой заведует Наталья. Женщина говорит, что новый ряд и эта часть уже не "Импульс", а второй этаж "Пассажа", который строили как "Импульс-2" за счет инвестиций предпринимателей. История в свое время была очень громкой. Без скандала не обошлось.

Примерно через пять лет после открытия "Импульса" компания "Фарт-плюс" заключила с ОАО "МПОВТ" инвестдоговор. "Фарт-плюс" должен был реконструировать корпус, чтобы в последующем его могли эксплуатировать, как торговый центр. Собственных инвестиций не хватало, поэтому к проекту подключили около 180 предпринимателей, которые взамен на деньги получили бы в новом здании собственные торговые помещения. Суммы фигурировали разные, в зависимости от площадей - от 30 тысяч долларов и выше 100 тысяч долларов.

Здание было почти готово, когда ОАО "МПОВТ" расторгнул договор с компанией по причине нарушения обязательств по финансированию объекта. Что касается предпринимателей: деньги не вернули, площадки не предоставили. Шансы на то, что дело решится в их пользу уменьшились в 2017 году, "Импульс" и некоторые другие объекты продали ООО «ТАПАС» и ЧТУП «МАГНАТ ТРЕЙД». Последующие суды предприниматели проиграли и остались ни с чем. Бизнесмены даже записывали видеообращение к Александру Лукашенко.

Наталья была одной из 180 инвесторов. Точную сумму она не называет, но говорит, что в никуда ушла однокомнатная квартира.

- В "Импульсе" работаю с 2013 года. Движения, как видите, нет. И дело не в будних днях и лете. Дела обстоят плохо уже давно. Продажи упали очень сильно. Бывает и два три клиента, сегодня было аж 5. Продаем все по старым ценам, несмотря на рост российского рубля.

Наталья признается, что планирует уходить из бизнеса, потому что перспектив развития не видит. До этого у нее было две торговые точки, еще одна на третьем этаже "Импульса" - от нее пришлось отказаться.

- У нас аренда чуть меньше, так как нас здесь немного. На втором этаже ценник примерно 80 долларов за "квадрат", в новых павильонах - 50 долларов.