«Бэушные кирпичи собирал по объявлениям». Правдивая история о том, как строительство собственного дома растянулось на 11 лет

Источник материала: realt.by

История Сергея из Борисова немного отличается от тех, что мы показывали до этого. Она не про необычный дом, а про долгую стройку (всякое ведь бывает в жизни). Так сложилось, что строительство собственного жилья для мужчины по разным причинам затянулось почти на 11 лет (даже был перерыв из-за развода с женой). Но Сергей не отчаивается, решил не продавать то, что старательно делал своими руками, а все же достроить дом. Поговорили с ним об этом.