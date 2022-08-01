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«Бэушные кирпичи собирал по объявлениям». Правдивая история о том, как строительство собственного дома растянулось на 11 лет
01.08.2022 15:11 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
История Сергея из Борисова немного отличается от тех, что мы показывали до этого. Она не про необычный дом, а про долгую стройку (всякое ведь бывает в жизни). Так сложилось, что строительство собственного жилья для мужчины по разным причинам затянулось почти на 11 лет (даже был перерыв из-за развода с женой). Но Сергей не отчаивается, решил не продавать то, что старательно делал своими руками, а все же достроить дом.
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«Бэушные кирпичи собирал по объявлениям». Правдивая история о том, как строительство собственного дома растянулось на 11 лет
История Сергея из Борисова немного отличается от тех, что мы показывали до этого. Она не про необычный дом, а про долгую стройку (всякое ведь бывает в жизни). Так...
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