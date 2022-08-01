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«Земля тут не такая дорогая, как в Колодищах или Боровлянах». Побывали в садовом товариществе с газом и своей Рублевкой

01.08.2022 15:11 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

О высоких ценах на участки возле Минска не шутил разве ленивый. Действительно, найти дачный домик рядом со столицей по приемлемой цене – непросто. Впрочем, варианты есть. Так, сегодня мы покажем вам большой дачный поселок с недорогой недвижимостью всего в 15 километрах от МКАД. Могилевское направление, асфальт до въезда на дачи, газ, а рядом  магазины и другая инфраструктура.

«Земля тут не такая дорогая, как в Колодищах или Боровлянах». Побывали в садовом товариществе с газом и своей Рублевкой

Добраться до СТ «Выпрабавальник» очень просто. Выезжаешь на Партизанский проспект и долго-долго едешь прямо. Первый поворот направо ожидает водителя только у поселка Привольный. Проезжаем небольшой лесок, и вот перед нами открываются поля и вид на дачный массив.

Отмечаем, что к товариществу от Привольного ведет хороший асфальт, он прерывается только в лесу, где дорога подсыпана мелкими камешками.

«Земля тут не такая дорогая, как в Колодищах или Боровлянах». Побывали в садовом товариществе с газом и своей Рублевкой

Оглядываемся вокруг. «Выпрабавальник» − поселок немаленький. Всего тут насчитывается около 530 участков. Рядом с садовым товариществом − поля и леса. Прямо напротив домов обнаруживается автобусная остановка. Как нам расскажут позже, тут регулярно ходят автобусы и маршрутки. До станции метро «Могилевская» можно добраться за 10 минут.

«Земля тут не такая дорогая, как в Колодищах или Боровлянах». Побывали в садовом товариществе с газом и своей Рублевкой

Начинаем экскурсию по улицам товарищества. Вообще, данное поселение больше напоминает развивающийся коттеджный поселок. Дороги внутри поселка пока ожидают желать лучшего. Асфальт есть далеко не везде, тротуары тоже не обнаруживаются. Зато вокруг с разной скоростью растут двухэтажные строения.

«Земля тут не такая дорогая, как в Колодищах или Боровлянах». Побывали в садовом товариществе с газом и своей Рублевкой
«Земля тут не такая дорогая, как в Колодищах или Боровлянах». Побывали в садовом товариществе с газом и своей Рублевкой
«Земля тут не такая дорогая, как в Колодищах или Боровлянах». Побывали в садовом товариществе с газом и своей Рублевкой

Вообще, первые дачи появились в этих местах около 30 лет назад. Тогда это были классические 6 соток и одноэтажные щитовые домики. Мы проезжаем мимо нескольких подобных построек с кустами ягод и богатыми огородами.

«Земля тут не такая дорогая, как в Колодищах или Боровлянах». Побывали в садовом товариществе с газом и своей Рублевкой
«Земля тут не такая дорогая, как в Колодищах или Боровлянах». Побывали в садовом товариществе с газом и своей Рублевкой
«Земля тут не такая дорогая, как в Колодищах или Боровлянах». Побывали в садовом товариществе с газом и своей Рублевкой

Уже в «нулевые» товарищество стало развиваться от сезонного к круглогодичному: здесь стали появляться большие коттеджи и зашумела стройка. Тогда же площадь СТ увеличилась до 42 гектаров.

«Земля тут не такая дорогая, как в Колодищах или Боровлянах». Побывали в садовом товариществе с газом и своей Рублевкой
«Земля тут не такая дорогая, как в Колодищах или Боровлянах». Побывали в садовом товариществе с газом и своей Рублевкой

Интересное название товарищества связано не с «выпрабаваннямi», выпавшими на долю первых дачников, а с тем, что в Привольном работала (и работает по сей день) чуть ли не единственная на весь союза Белорусская машиноиспытательная станция. Жители Привольного (в том числе − работники-испытатели БелМИС), и получали тут участки.

«Земля тут не такая дорогая, как в Колодищах или Боровлянах». Побывали в садовом товариществе с газом и своей Рублевкой

Пару лет назад в поселке появился газ, хорошая дорога и общественный транспорт. С тех пор место стало более перспективным. Судя по строениям многие живут (или собираются жить) тут круглогодично.

«Земля тут не такая дорогая, как в Колодищах или Боровлянах». Побывали в садовом товариществе с газом и своей Рублевкой

На одной из улиц встречаем девушку с коляской. Она рассказывает нам, что живет в «Выпрабавальнике» постоянно.

− Здесь нам хорошо. От Минска недалеко, в Привольном есть магазины, ну а главное – земля тут была не такая дорогая, как в тех же Колодищах или Боровлянах. Асфальт вот появился в прошлом году, зимой дороги вроде чистят, но мы еще в холода тут не жили – вот впереди первая зима будет. Вообще, публика тут разная. 50 на 50. У одних − просто огородики и временные хижины, у других – современные коттеджи. Из-за этого порой сложно договориться – к примеру, сброситься на асфальт или еще что-то.

К слову, членские взносы в товариществе составляют 110 рублей в год, есть и дополнительные сборы на необходимые нужды и инфраструктуру.

«Земля тут не такая дорогая, как в Колодищах или Боровлянах». Побывали в садовом товариществе с газом и своей Рублевкой

По дороге знакомимся с еще одним дачником. Наш собеседник отмечает, что садовое товарищество было бы более привлекательным, если бы все члены СТ ухаживали за своими участками и вовремя платили членские взносы.

− К сожалению, везде есть люди, которым ничего не надо. А так – поселок хороший. Уже газ провели, дорогу проложили, остановку сделали. Если все будет и дальше развиваться, то участки тут будут только расти в цене. Да, уже за последние годы их стоимость увеличилась раза в два. Это  ведь – пригород Минска, всего 15 километров от МКАД. Когда все построятся-обустроятся, думаю, тут будет очень привлекательное место.

«Земля тут не такая дорогая, как в Колодищах или Боровлянах». Побывали в садовом товариществе с газом и своей Рублевкой

Общаясь с мужчиной, затрагиваем и такую деликатную проблему, как запах от иловых отстойников, которые находятся в нескольких километрах отсюда, рядом с деревней Синило. Дачи от прудов − вроде бы и в стороне, но, по отзывам в интернете, иногда «ароматы» все же долетают.

− Иногда летом запах чувствуется, но это не критично. Да, и покажите мне места, где ничем не пахнет? То свиноферма рядом с дачами, то коровник, то еще что. Чтобы совсем без посторонних запахов – так и не бывает.

«Земля тут не такая дорогая, как в Колодищах или Боровлянах». Побывали в садовом товариществе с газом и своей Рублевкой

Собственного водоема рядом с дачами нету, ближайшее небольшое озерцо имеется в Привольном, но оно, учитывая количество увиденных бассейнов на участках, вероятно, не пользуется спросом у местных.

«Земля тут не такая дорогая, как в Колодищах или Боровлянах». Побывали в садовом товариществе с газом и своей Рублевкой

Путешествуя по улочкам поселка, натыкаемся на местную Рублевку. Может, кто-то пошутил с указателем? Сверяемся с картой – а вот и нет: улица с таким названием в товариществе действительно есть. На ней, как и полагается, высокие заборы, дорогие автомобили и бдительная охрана.

«Земля тут не такая дорогая, как в Колодищах или Боровлянах». Побывали в садовом товариществе с газом и своей Рублевкой
«Земля тут не такая дорогая, как в Колодищах или Боровлянах». Побывали в садовом товариществе с газом и своей Рублевкой

На обратном пути в Минск вновь проезжаем через Привольный. Вообще, соседство с городским поселком − весомый плюс «Выпрабавальника». Благодаря ему буквально в километре от дач есть школа, амбулатория, детский сад, дом культуры, почта, продуктовые магазины, парикмахерская, гостиница, кафе и банкомат. 

«Земля тут не такая дорогая, как в Колодищах или Боровлянах». Побывали в садовом товариществе с газом и своей Рублевкой
«Земля тут не такая дорогая, как в Колодищах или Боровлянах». Побывали в садовом товариществе с газом и своей Рублевкой

Сколько тут стоят участки и дачи?

Сейчас в «Выпрабавальнике» продается около десятка участков и домов.

Самое экономичное предложение – голый участок в 6 соток с видом на поле и лес за 7,7 тысяч долларов. Огороженный земельный надел в 12 соток с небольшим садовым домиком выйдет дороже – 14,5 тысяч долларов.

«Земля тут не такая дорогая, как в Колодищах или Боровлянах». Побывали в садовом товариществе с газом и своей Рублевкой

Также в продаже есть сразу несколько участков с фундаментами или коробками. К примеру, за 20 тысяч долларов продается недостроенный дом с оплаченным вступительным взносом в газовый кооператив. А за 40 тысяч долларов можно приобрести двухуровневый коттедж (правда, пока еще без окон и отделки).

«Земля тут не такая дорогая, как в Колодищах или Боровлянах». Побывали в садовом товариществе с газом и своей Рублевкой

Из готовых вариантов – дачный домик с баней площадью 25 квадратных метров стоимостью 19 тысяч долларов.

«Земля тут не такая дорогая, как в Колодищах или Боровлянах». Побывали в садовом товариществе с газом и своей Рублевкой

Еще один готовый объект на продаже − дом из витебского леса зимней рубки 2017 года постройки. На первом этаже этой 60-метровой дачи расположена кухня-гостиная, ванная, прихожая и веранда, на втором − спальня и проходная комната со спальным местом. Дом, в котором есть все коммуникации, продается за 39,9 тысяч долларов.

«Земля тут не такая дорогая, как в Колодищах или Боровлянах». Побывали в садовом товариществе с газом и своей Рублевкой

 
Теги: Минск
 
 
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О высоких ценах на участки возле Минска не шутил разве ленивый. Действительно, найти дачный домик рядом со столицей по приемлемой цене – непросто. Впрочем,...
 
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