«Земля тут не такая дорогая, как в Колодищах или Боровлянах». Побывали в садовом товариществе с газом и своей Рублевкой

На одной из улиц встречаем девушку с коляской. Она рассказывает нам, что живет в «Выпрабавальнике» постоянно.

− Здесь нам хорошо. От Минска недалеко, в Привольном есть магазины, ну а главное – земля тут была не такая дорогая, как в тех же Колодищах или Боровлянах. Асфальт вот появился в прошлом году, зимой дороги вроде чистят, но мы еще в холода тут не жили – вот впереди первая зима будет. Вообще, публика тут разная. 50 на 50. У одних − просто огородики и временные хижины, у других – современные коттеджи. Из-за этого порой сложно договориться – к примеру, сброситься на асфальт или еще что-то.

К слову, членские взносы в товариществе составляют 110 рублей в год, есть и дополнительные сборы на необходимые нужды и инфраструктуру.