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Посмотрели, как сейчас выглядит ЖК «Фарфоровый». Квартиры в сданном доме предлагают от 70-80 тысяч долларов
03.08.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
На месте снесенного фарфорового завода в районе улицы Кропоткина в Минске сегодня строится одноименный жилой комплекс. Жители первого дома ЖК «Фарфоровый», которым
Напомним, что застройщиком комплекса выступает компания «Инфореалт». По плану вся территория жилого комплекса будет пешеходной. Тут будет три жилых дома, 4 подземных паркинга, 3 бизнес-центра, СПА-центр с бассейном и салоном красоты, детский сад, продуктовый магазин, кафе, тренажерный зал, а также разнообразные игровые и спортивные площадки для разных возрастов.
В данный момент в комплексе полностью возведен первый дом на 6 подъездов (это 1-я и 2-я очереди строительства). Здание построено по индивидуальному проекту из монолитного каркаса с заполнением газосиликатными блоками. В нем продавались 1, 2, 3, 4-х комнатные квартиры свободной планировки. На двух верхних этажах − квартиры с террасами. Высота потолков в доме со 2 по 12 этажи − 2,8 м., с 13 по 15 этажи − 3 метра.
Ко второму дому будет пристроен детский сад на 4 группы (70 мест) с бассейном. Обещают, что детсадовский «водоем» будет иметь отдельный вход с общественной территории, а значит − по вечерам и в выходные дни тут смогут учиться плавать все малыши района.
Что по ценам?
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В офисе застройщика на вопрос о свободных квартирах нам также смогли предложить двушки в уже сданной многоэтажке. Квартиры площадью около 65 квадратных метров при 100% оплате можно приобрести за 86 и 90 тысяч долларов (метр выходит по 1300-1400 долларов).
Что касается строящегося дома, там вариантов больше. Есть однушки, двушки, трешки и четырешки. При полной оплате стать владельцем, к примеру, 38-метровой однушки и 53-метровой двушки можно за 55 и 77 тысяч долларов соответственно.
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Посмотрели, как сейчас выглядит ЖК «Фарфоровый». Квартиры в сданном доме предлагают от 70-80 тысяч долларов
На месте снесенного фарфорового завода в районе улицы Кропоткина в Минске сегодня строится одноименный жилой комплекс. Жители первого дома ЖК «Фарфоровый»,...
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