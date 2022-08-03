ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Посмотрели, как сейчас выглядит ЖК «Фарфоровый». Квартиры в сданном доме предлагают от 70-80 тысяч долларов

03.08.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

На месте снесенного фарфорового завода в районе улицы Кропоткина в Минске сегодня  строится одноименный жилой комплекс. Жители первого дома ЖК «Фарфоровый», которым пришлось ждать свои квартиры больше положенного времени, наконец, получили ключи. Сейчас напротив сданной новостройки растет еще одна. Сходили посмотреть, как выглядит готовая многоэтажка и как движется стройка по соседству. Заодно узнали, почем тут продаются квартиры.

Посмотрели, как сейчас выглядит ЖК «Фарфоровый». Квартиры в сданном доме предлагают от 70-80 тысяч долларов

Напомним, что застройщиком комплекса выступает компания «Инфореалт». По плану вся территория жилого комплекса будет пешеходной. Тут будет три жилых дома, 4 подземных паркинга, 3 бизнес-центра, СПА-центр с бассейном и салоном красоты, детский сад, продуктовый магазин, кафе, тренажерный зал, а также разнообразные игровые и спортивные площадки для разных возрастов.

В данный момент в комплексе полностью возведен первый дом на 6 подъездов (это 1-я и 2-я очереди строительства). Здание построено по индивидуальному проекту из монолитного каркаса с заполнением газосиликатными блоками. В нем продавались 1, 2, 3, 4-х комнатные квартиры свободной планировки. На двух верхних этажах − квартиры с террасами. Высота потолков в доме со 2 по 12 этажи − 2,8 м., с 13 по 15 этажи − 3 метра.

Посмотрели, как сейчас выглядит ЖК «Фарфоровый». Квартиры в сданном доме предлагают от 70-80 тысяч долларов
Посмотрели, как сейчас выглядит ЖК «Фарфоровый». Квартиры в сданном доме предлагают от 70-80 тысяч долларов
Посмотрели, как сейчас выглядит ЖК «Фарфоровый». Квартиры в сданном доме предлагают от 70-80 тысяч долларов

Рядом с домом – подземный паркинг. Для того чтобы попасть к подъездам, нужно подняться наверх по крутому склону или по лестнице.

Посмотрели, как сейчас выглядит ЖК «Фарфоровый». Квартиры в сданном доме предлагают от 70-80 тысяч долларов
Посмотрели, как сейчас выглядит ЖК «Фарфоровый». Квартиры в сданном доме предлагают от 70-80 тысяч долларов

Сейчас новостройка еще находится в процессе заселения, многие только начинают делать ремонты. Попасть во двор, где пока грустит в одиночестве симпатичный детский городок с качелями, в данный момент можно без ограничений.

Посмотрели, как сейчас выглядит ЖК «Фарфоровый». Квартиры в сданном доме предлагают от 70-80 тысяч долларов

Рядом с подъездами – зеленый газон.

Посмотрели, как сейчас выглядит ЖК «Фарфоровый». Квартиры в сданном доме предлагают от 70-80 тысяч долларов

Мусорная площадка, кажется, еще под замком.

Посмотрели, как сейчас выглядит ЖК «Фарфоровый». Квартиры в сданном доме предлагают от 70-80 тысяч долларов

Напротив первого дома растет и второй дом (№3Б) на 2 подъезда и 145 квартир. Здание уже приобрело узнаваемые очертания. В  квартирах тут также будут большие окна, французские балконы, централизованная приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией. В подъездах − места для консьержей, санузлы, лифты.

Посмотрели, как сейчас выглядит ЖК «Фарфоровый». Квартиры в сданном доме предлагают от 70-80 тысяч долларов
Посмотрели, как сейчас выглядит ЖК «Фарфоровый». Квартиры в сданном доме предлагают от 70-80 тысяч долларов

Ко второму дому будет пристроен детский сад на 4 группы (70 мест) с бассейном. Обещают, что детсадовский «водоем» будет иметь отдельный вход с общественной территории, а значит −  по вечерам и в выходные дни тут смогут учиться плавать все малыши района.

Посмотрели, как сейчас выглядит ЖК «Фарфоровый». Квартиры в сданном доме предлагают от 70-80 тысяч долларов

Двухэтажную коробку детсада уже можно рассмотреть с детской площадки.

Сдать второй дом нового жилого квартала обещают к концу этого года.

Посмотрели, как сейчас выглядит ЖК «Фарфоровый». Квартиры в сданном доме предлагают от 70-80 тысяч долларов

Что касается последнего (третьего) дома жилого комплекса, то его строительство, как и трех бизнес-центров, еще не начато.

Посмотрели, как сейчас выглядит ЖК «Фарфоровый». Квартиры в сданном доме предлагают от 70-80 тысяч долларов

Что по ценам?

На нашем сайте однокомнатная квартира в готовом доме предлагается за 73,9 тысяч долларов, двухкомнатные – за 89 и 92 тысячи долларов, двухуровневая квартира с террасой – за 270 тысяч долларов.

Посмотрели, как сейчас выглядит ЖК «Фарфоровый». Квартиры в сданном доме предлагают от 70-80 тысяч долларов
Посмотрели, как сейчас выглядит ЖК «Фарфоровый». Квартиры в сданном доме предлагают от 70-80 тысяч долларов
Посмотрели, как сейчас выглядит ЖК «Фарфоровый». Квартиры в сданном доме предлагают от 70-80 тысяч долларов
Посмотрели, как сейчас выглядит ЖК «Фарфоровый». Квартиры в сданном доме предлагают от 70-80 тысяч долларов
Посмотрели, как сейчас выглядит ЖК «Фарфоровый». Квартиры в сданном доме предлагают от 70-80 тысяч долларов
Посмотрели, как сейчас выглядит ЖК «Фарфоровый». Квартиры в сданном доме предлагают от 70-80 тысяч долларов

 

В офисе застройщика на вопрос о свободных квартирах нам также смогли предложить двушки в уже сданной многоэтажке. Квартиры площадью около 65 квадратных метров при 100% оплате можно приобрести за 86 и 90 тысяч долларов (метр выходит по 1300-1400 долларов). 

Что касается строящегося дома, там вариантов больше. Есть однушки, двушки, трешки и четырешки. При полной оплате стать владельцем, к примеру, 38-метровой однушки и 53-метровой двушки можно за 55 и 77 тысяч долларов соответственно.

Посмотрели, как сейчас выглядит ЖК «Фарфоровый». Квартиры в сданном доме предлагают от 70-80 тысяч долларов

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На месте снесенного фарфорового завода в районе улицы Кропоткина в Минске сегодня  строится одноименный жилой комплекс. Жители первого дома ЖК «Фарфоровый»,...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

03.08.2022
Mir24.TV Belarus
04.08.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика