Посмотрели, как сейчас выглядит ЖК «Фарфоровый». Квартиры в сданном доме предлагают от 70-80 тысяч долларов

В офисе застройщика на вопрос о свободных квартирах нам также смогли предложить двушки в уже сданной многоэтажке. Квартиры площадью около 65 квадратных метров при 100% оплате можно приобрести за 86 и 90 тысяч долларов (метр выходит по 1300-1400 долларов).

Что касается строящегося дома, там вариантов больше. Есть однушки, двушки, трешки и четырешки. При полной оплате стать владельцем, к примеру, 38-метровой однушки и 53-метровой двушки можно за 55 и 77 тысяч долларов соответственно.