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Что будет дальше с ассортиментом и ценами? Репортаж со склада онлайн-магазина стройматериалов
04.08.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
История компании
Летом самый большой спрос на штукатурку и цемент
Подъезжая к складу-магазину на Уручской, 12А встречаем несколько брендированных машин. Позже узнаем, что в автопарке «Постройка.бел» больше 10 автомобилей, а свободных, которые бы стояли просто так, в рабочее время не найдется. Здесь действительно кипит жизнь: на улице подъемник распределяет деревянные доски, от которых пахнет лесом, в машину загружают упаковки цемента, а менеджеры в магазине постоянно принимают заказы клиентов.
— У меня даже давление поднялось от количества заказов, — смеется менеджер Денис. — Но это в хорошем смысле! За день только у меня было около 90 заказов, а работало несколько менеджеров. Сейчас, например, считаю доставку металла и цемента в Слоним. Казалось бы, люди могли бы найти магазин поближе, но им нравятся наши цены. Конечно, это приятно.
Лето всегда горячий сезон в строительных магазинах — люди обустраивают дома и дачи, делают ремонт в квартирах. В топе популярных материалов — штукатурка и
«Сайт создали одними из первых в Беларуси»
Сегодня склад магазина «Постройка.бел» — это 15 тысяч «квадратов», благодаря чему все товары на сайте - в наличии. Это как раз то, что ценят клиенты. Когда бизнес только начинался 15 лет назад, склад был меньше в 400 раз!
— Мы с братьями начинали с отделочных работ и сами были клиентами строительных магазинов. Ощутив на себе огромное количество проблем в этой нише, решили изменить ситуацию, - говорит заместитель директора Сергей Стасевич. - Так появился гараж на 36 «квадратов», 20 наименований самых популярных товаров, одна машина и огромное количество энтузиазма. Но если бы мы поддались влиянию проблем, с которыми столкнулись, вряд ли бы наша компания сегодня выглядела так. Верным решением было разделить обязанности, чтобы каждый занялся своим делом. Клиенты сразу оценили качество наших услуг: мы делали всё быстро, честно и качественно.
Потом решили создать интернет-магазин — решение, обычное для сегодняшнего времени, но не самое типичное для середины 2000-х.
— Но мы уже тогда были уверены: сработает. Из-за того, что наш интернет-магазин был одним из первых в сфере строительных материалов, он очень быстро оказался на первой странице поисковой выдачи, - вспоминает Сергей. — Когда мы ежедневно закупали, развозили и разгружали заказы с 8 утра до 11 вечера, стало понятно: пришло время расти. Так появились магазин, первые грузчик и менеджер, вторая машина и склад в 150 квадратных метров. Сегодня тот склад вместил бы не более 5% нашего ассортимента. Но тогда это казалось огромным помещением! Сегодня «Постройка.бел» — это более 50 профессиональных сотрудников, склад на 15 тысяч квадратных метров — и завтра этого будет мало. Также постоянно растет автопарк. Мы оптимизируем нашу доставку, чтобы предоставлять эту услугу по самой низкой цене.
Кроме самовывоза, в магазине можно оформить и доставку по всей Беларуси. Стоимость зависит от адреса, по Минску составит около 20-28 рублей. На сайте есть удобная
Если заказ оформлен до 12 дня, он может быть доставлен в этот же день. Оформить заказ на сайте можно в любое время суток, а по телефону — до 18.00.
— В день у меня обычно выходит 10 точек по городу, а бывают и загородные рейсы, — рассказывает водитель-экспедитор Михаил. — Мой рабочий день начинается около 8 утра — в это время я получаю заявки у менеджера, загружаюсь. И уже к 9 часам стараюсь привезти первый заказ клиенту. Вечером часто просят привезти заказ попозже. Конечно, мы идем на уступки. Лично мне это не доставляет никакого дискомфорта, потому что склад расположен в таком месте, откуда получается быстро добраться в любую точку города.
- Нам не приходится возить что-то совсем уж хрупкое, но есть товары, с которыми стараемся быть еще более осторожными, чем с другими. В этом случае снижаем скорость и едем еще более аккуратно, чтобы клиент получил товар в целости.
«На чеках есть QR-коды, по которым клиент может написать директору»
В штате «Постройки.бел» работает больше 50 профессионалов — грузчики, водители, менеджеры.
— Мне очень нравится коллектив, — делится еще один водитель-экспедитор Вадим. Молодой человек пришел в компанию совсем недавно. — Все отзывчивые и выручают друг друга. Если ты задержался на заказе, то можешь позвонить коллегам — они начнут собирать твой следующий заказ раньше. В результате постоянно получаем благодарности от клиентов за то, что приезжаем вовремя.
В компании признаются, что для них очень важна обратная связь от клиентов. И ее получают.
— Мы стараемся, чтобы покупателям было удобно даже в мелочах. Вот, пожалуйста, мыло — пользуйтесь, вот стрейч-пленка — возьмите для упаковки. И надо сказать, что покупатели всегда отмечают это. За полгода работы я ни разу не столкнулся с отрицательными отзывами. За все это время была только одна «четверка» из пяти, — говорит менеджер металлобазы Виталий. — Кстати, на все отзывы в Гугле и Яндексе у нас отвечает директор, а еще на каждом чеке, которые выдают клиентам, есть QR-коды, по которым можно связаться с директором и поделиться мнением о работе компании.
- Кроме этого, клиенту на почту приходит форма для отзыва. Также наш специалист обзванивает случайно выбранных покупателей, собирает обратную связь. Это позволяет нам лучше понимать наших клиентов. Мы используем CRM (программу управления работы с клиентами) и многие другие аналитические инструменты, держим руку на пульсе. Ежемесячно мы собираемся всем коллективом, ведем диалог, обсуждаем обратную связь от клиентов, находим решения, ставим задачи на будущий месяц.
"Цены растут, но люди все равно будут строить и делать ремонт"
Что касается цен, в Постройка.бел объясняют: сказываются внешние факторы. Но в то же время за последние полгода количество заказов только растет.
— Как правило, каждый сезон цены растут. Если товар поступает по новой цене, мы вынуждены поднять цену. Сейчас активно растет стоимость цемента, металла, а также дорожают товары, которые попали под санкции: инструмент, малярные ленты, европейская бытовая химия.
Поэтому наша позиция такая: впрок покупать материалы стоит только в том случае, если продукт исчезнет из продажи из-за санкций. Точно можем сказать, что пропадут некоторые товары, ввозимые из-за рубежа. Например, шпатлёвка Uniflot от Knauf, клей для паутины Bostik и другие. Но альтернатива найдётся.
Как показывает опыт, несмотря на обстоятельства и экономические кризисы, люди в нашей стране всегда приобретают недвижимость, вкладываются в ремонт.
Поэтому не бойтесь начинать! Вас всегда поддержит надёжный партнёр
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История компании «Постройка.бел» стартовала в 2007 году. Тогда, 15 лет назад, это был маленький склад в гараже всего на 36 «квадратов». Теперь это магазин, в котором...
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