Что будет дальше с ассортиментом и ценами? Репортаж со склада онлайн-магазина стройматериалов

Потом решили создать интернет-магазин — решение, обычное для сегодняшнего времени, но не самое типичное для середины 2000-х.

— Но мы уже тогда были уверены: сработает. Из-за того, что наш интернет-магазин был одним из первых в сфере строительных материалов, он очень быстро оказался на первой странице поисковой выдачи, - вспоминает Сергей. — Когда мы ежедневно закупали, развозили и разгружали заказы с 8 утра до 11 вечера, стало понятно: пришло время расти. Так появились магазин, первые грузчик и менеджер, вторая машина и склад в 150 квадратных метров. Сегодня тот склад вместил бы не более 5% нашего ассортимента. Но тогда это казалось огромным помещением! Сегодня «Постройка.бел» — это более 50 профессиональных сотрудников, склад на 15 тысяч квадратных метров — и завтра этого будет мало. Также постоянно растет автопарк. Мы оптимизируем нашу доставку, чтобы предоставлять эту услугу по самой низкой цене.