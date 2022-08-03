Решили судьбу недостроенного ProStore в микрорайоне Великий лес. Там появится ТЦ и паркинг

Недострой "Трайпла" находится на улице Курсанта Гвишиани, 5. Причина остановки строительного процесса была в том, что компания-застройщик в 2020-м году объявила о банкротстве, в отношении организации идет процедура санации. Но сегодня судьбу строения все-таки решили.

Кирилл Иванович, заместитель директора управляющей компании «Советник», которая в 2020-м стала антикризисным управляющим ООО «Трайпл» рассказал, что одной из их задач было достроить объект или продать.

- Планом санации решено завершить строительство за счет привлеченных средств, это нормально восприняли кредиторы. Тем самым мы выполняем указ Президента и у санируемой компании останутся площади, которые можно реализовать или передать кредиторам для погашения задолженности. Достаточно долго шел подготовительный период, сегодня можно озвучить: есть инвестор, готовый строить объект, за его средства начато проектирование.

Изначально на участке планировали возвести крупный торговый центр площадью почти 30 тысяч квадратных метров. В его составе были задуманы продовольственный и строительный гипермаркеты, объекты непродовольственной торговли, вместительный паркинг. Строительство предполагалось вести в три очереди.