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Решили судьбу недостроенного ProStore в микрорайоне Великий лес. Там появится ТЦ и паркинг
03.08.2022 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
О появлении гипермаркета ProStore в микрорайоне Великий лес стало известно еще в 2014 году, когда “Трайпл” известил о намерении построить в бывшем военном городке шесть 19-этажных жилых домов. С тех пор Юрий Чиж успел отсидеть за решеткой больше года, но ЖК в микрорайоне все-таки построили. Даже не один. А вот возведение обещанного гипермаркета уже который год стоит на месте. Сегодня представители компании рассказали о его судьбе агентству
Недострой "Трайпла" находится на улице Курсанта Гвишиани, 5. Причина остановки строительного процесса была в том, что компания-застройщик в 2020-м году объявила о банкротстве, в отношении организации идет процедура санации. Но сегодня судьбу строения все-таки решили.
Кирилл Иванович, заместитель директора управляющей компании «Советник», которая в 2020-м стала антикризисным управляющим ООО «Трайпл» рассказал, что одной из их задач было достроить объект или продать.
- Планом санации решено завершить строительство за счет привлеченных средств, это нормально восприняли кредиторы. Тем самым мы выполняем указ Президента и у санируемой компании останутся площади, которые можно реализовать или передать кредиторам для погашения задолженности. Достаточно долго шел подготовительный период, сегодня можно озвучить: есть инвестор, готовый строить объект, за его средства начато проектирование.
Изначально на участке планировали возвести крупный торговый центр площадью почти 30 тысяч квадратных метров. В его составе были задуманы продовольственный и строительный гипермаркеты, объекты непродовольственной торговли, вместительный паркинг. Строительство предполагалось вести в три очереди.
Сейчас планы пересмотрели, площадь ТЦ сократится вдвое, а вот наполнение будет похоже.
— На первом этаже разместятся торговый пассаж и продовольственный ретейл, на втором — дополнительные торговые площади, где запланирован в том числе магазин хозяйственного назначения, также там будут административные и служебные помещения для обслуживания объекта, — делится подробностями арт-директор архитектурной студии «Арх-Нуво» Олег Волович. — Отдельно по соседству появится многоуровневый паркинг. Поскольку он был в составе объекта, мы обязаны его построить как социальную составляющую жилого района.
Спикер уточнил, что уже согласована предпроектная документация по корректировке проекта. В этом году разработают сам проект и рассчитывают пройти экспертизу и приступить к освоению площадки.
Что касается архитектурного облика, то фасад будет сделан в виде металлических ламелей серо-графитового цвета, имеющих глубину порядка полуметра. Издали материал имитирует декорированную ткань. Картину дополняют элементы с отделкой под дерево, а также стеклянные вставки, которые будут подсвечиваться в вечернее время.
Центральный и боковые входы сделают заглубленными, без традиционных козырьков и навесов. Серо-графитовый тон фасада со вставками светлого дерева добавит сходства с природой.
Специалисты заверили, что ТЦ оценить местные жители смогут не ранее чем через 1,5–2 года.
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О появлении гипермаркета ProStore в микрорайоне Великий лес стало известно еще в 2014 году, когда “Трайпл” известил о намерении построить в бывшем военном городке...
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