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«В декабре посмотрим «Аватара» в IMAX». Побывали в том самом кинотеатре с кроватями, который завтра откроется в Минске
04.08.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В Минске в ТРЦ Palazzo открывается кинотеатр mooon. Тот самый, где все ждали IMAX. Realt побывал в кинотеатре до официального открытия и показывает, как там все устроено. Организаторы обещают зал с кроватями и гамаком, авторские коктейли и трибуну для зрителей. Долгожданный IMAX тоже обещают, но не сразу.
На входной группе, перед тем, как зритель попадет в кинотеатр, проходит кофейню buffet и o’bar с авторскими коктейлями по мотивам фильмов всемирно известных кинорежиссеров. В снек-баре попкорн стоит от 9 с половиной до 25 рублей, начос — от 6 рублей 90 копеек за маленькую порцию до 10 рублей 90 копеек за большую, соусы — 2 рубля 90 копеек. А в кофейне можно найти и блюда для вегетарианцев.
Но к главному — к кинозалам. В mooon каждый из них тематический. Один из залов, о котором
Еще есть зал для самых юных посетителей с тематическим дизайном и большим уютным гамаком. Кинопространство дополняют отдельные кинокомнаты для тех, кто предпочитает уединение, ивент-площадка для самых разных торжеств и необычное пространство для отдыха в виде открытой трибуны в самом центре кинокомплекса.
Для всех желающих кинотеатр открывается 4 августа, билеты уже в продаже. В прокате сейчас комедии «Не звезди», «Убойный монтаж», боевик «Земля. Перезагрузка», триллеры «От заката до рассвета», «Паразиты» и другие фильмы.
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«В декабре посмотрим «Аватара» в IMAX». Побывали в том самом кинотеатре с кроватями, который завтра откроется в Минске
В Минске в ТРЦ Palazzo открывается кинотеатр mooon. Тот самый, где все ждали IMAX. Realt побывал в кинотеатре до официального открытия и показывает, как там все устроено....
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