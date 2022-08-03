«В декабре посмотрим «Аватара» в IMAX». Побывали в том самом кинотеатре с кроватями, который завтра откроется в Минске

Зал IMAX, который вызывал больше всего вопросов, в кинотеатре тоже есть, но пока пустует.

— Зал уже готов к открытию, но пока мы ждем контент для него, — говорят организаторы. — Надеемся, что уже в декабре будем смотреть «Аватара» в IMAX.