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«В декабре посмотрим «Аватара» в IMAX». Побывали в том самом кинотеатре с кроватями, который завтра откроется в Минске

04.08.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В Минске в ТРЦ Palazzo открывается кинотеатр mooon. Тот самый, где все ждали IMAX. Realt побывал в кинотеатре до официального открытия и показывает, как там все устроено. Организаторы обещают зал с кроватями и гамаком, авторские коктейли и трибуну для зрителей. Долгожданный IMAX тоже обещают, но не сразу.

«В декабре посмотрим «Аватара» в IMAX». Побывали в том самом кинотеатре с кроватями, который завтра откроется в Минске

Кинопространство под брендом  mooon — это проект известного Silver Screen. Организаторы говорят, что это «новый уровень комфорта и сервиса для зрителей». 

«В декабре посмотрим «Аватара» в IMAX». Побывали в том самом кинотеатре с кроватями, который завтра откроется в Минске

На входной группе, перед тем, как зритель попадет в кинотеатр, проходит кофейню buffet и o’bar с авторскими коктейлями по мотивам фильмов всемирно известных кинорежиссеров. В снек-баре попкорн стоит от 9 с половиной до 25 рублей, начос — от 6 рублей 90 копеек за маленькую порцию до 10 рублей 90 копеек за большую, соусы — 2 рубля 90 копеек. А в кофейне можно найти и блюда для вегетарианцев.

«В декабре посмотрим «Аватара» в IMAX». Побывали в том самом кинотеатре с кроватями, который завтра откроется в Минске
«В декабре посмотрим «Аватара» в IMAX». Побывали в том самом кинотеатре с кроватями, который завтра откроется в Минске
«В декабре посмотрим «Аватара» в IMAX». Побывали в том самом кинотеатре с кроватями, который завтра откроется в Минске
«В декабре посмотрим «Аватара» в IMAX». Побывали в том самом кинотеатре с кроватями, который завтра откроется в Минске
«В декабре посмотрим «Аватара» в IMAX». Побывали в том самом кинотеатре с кроватями, который завтра откроется в Минске
«В декабре посмотрим «Аватара» в IMAX». Побывали в том самом кинотеатре с кроватями, который завтра откроется в Минске
«В декабре посмотрим «Аватара» в IMAX». Побывали в том самом кинотеатре с кроватями, который завтра откроется в Минске

Но к главному — к кинозалам. В mooon каждый из них тематический. Один из залов, о котором говорили накануне, — с кроватями. Говорят, что это единственный в Беларуси кинозал такого формата. Если и встречалось что-то похожее в других кинотеатрах, то «лежачими» была лишь часть мест, а не все, как здесь. Всего в кинозале Vegas 16 кроватей на 32 места. Каждый билет рассчитан на две персоны и стоит от 44 рублей. Около каждого спально-зрительного места есть подсветка, лежат носки и плед. 

«В декабре посмотрим «Аватара» в IMAX». Побывали в том самом кинотеатре с кроватями, который завтра откроется в Минске
«В декабре посмотрим «Аватара» в IMAX». Побывали в том самом кинотеатре с кроватями, который завтра откроется в Минске
«В декабре посмотрим «Аватара» в IMAX». Побывали в том самом кинотеатре с кроватями, который завтра откроется в Минске
«В декабре посмотрим «Аватара» в IMAX». Побывали в том самом кинотеатре с кроватями, который завтра откроется в Минске
«В декабре посмотрим «Аватара» в IMAX». Побывали в том самом кинотеатре с кроватями, который завтра откроется в Минске
«В декабре посмотрим «Аватара» в IMAX». Побывали в том самом кинотеатре с кроватями, который завтра откроется в Минске
«В декабре посмотрим «Аватара» в IMAX». Побывали в том самом кинотеатре с кроватями, который завтра откроется в Минске
«В декабре посмотрим «Аватара» в IMAX». Побывали в том самом кинотеатре с кроватями, который завтра откроется в Минске
«В декабре посмотрим «Аватара» в IMAX». Побывали в том самом кинотеатре с кроватями, который завтра откроется в Минске
«В декабре посмотрим «Аватара» в IMAX». Побывали в том самом кинотеатре с кроватями, который завтра откроется в Минске
«В декабре посмотрим «Аватара» в IMAX». Побывали в том самом кинотеатре с кроватями, который завтра откроется в Минске
«В декабре посмотрим «Аватара» в IMAX». Побывали в том самом кинотеатре с кроватями, который завтра откроется в Минске
«В декабре посмотрим «Аватара» в IMAX». Побывали в том самом кинотеатре с кроватями, который завтра откроется в Минске

Еще есть зал для самых юных посетителей с тематическим дизайном и большим уютным гамаком. Кинопространство дополняют отдельные кинокомнаты для тех, кто предпочитает уединение, ивент-площадка для самых разных торжеств и необычное пространство для отдыха в виде открытой трибуны в самом центре кинокомплекса.

Зал IMAX, который  вызывал больше всего вопросов, в кинотеатре тоже есть, но пока пустует. 

 — Зал уже готов к открытию, но пока мы ждем контент для него, — говорят организаторы. — Надеемся, что уже в декабре будем смотреть «Аватара» в IMAX. 

«В декабре посмотрим «Аватара» в IMAX». Побывали в том самом кинотеатре с кроватями, который завтра откроется в Минске

Для всех желающих кинотеатр открывается 4 августа, билеты уже в продаже. В прокате сейчас комедии «Не звезди», «Убойный монтаж», боевик «Земля. Перезагрузка», триллеры «От заката до рассвета», «Паразиты» и другие фильмы.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске в ТРЦ Palazzo открывается кинотеатр mooon. Тот самый, где все ждали IMAX. Realt побывал в кинотеатре до официального открытия и показывает, как там все устроено....
 
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