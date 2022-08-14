В центре Минска продается необычная квартира. Сейчас в ней работает известный хостел

В доме толстые кирпичные стены с железобетонными перекрытиями. Окна квартиры выходят во двор. Комнаты раздельные. Информации о самой квартире в объявлении практически нет. Известно, что в ней два санузла и нет балкона. Судя по плану, в квартире две комнаты по 10 квадратных метров, одна — 12 и еще одна — почти 22. Один санузел — 1,8 «квадрата», второй немного больше — 2,4.