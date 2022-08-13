Ворота Минска, Дом Чижа и писательский дом со входом в метро. Какие квартиры продаются в легендарных домах в центре Минска

Источник материала: realt.by

Realt посмотрел, какие квартиры продаются в известных домах в центре Минска. Дом Чижа, Ворота Минска, дом с надписью (а точнее ее частью) «Подвиг народа бессмертен» и со звездочкой — писательский дом со входом в метро. Собрали варианты с хорошим ремонтом.

Ворота Минска, Кирова, 1 Театр — с вешалки, мы — с вокзала. А точнее с Ворот Минска, которые видят все, приезжая на вокзал. Квартир в домах-башнях продается немало. Можно купить двухкомнатную квартиру за 85 тысяч долларов , что для такого расположения достаточно бюджетно. Но это со старым ремонтом. Мы же подробнее расскажем про вариант подороже — четырехкомнатная квартира с хорошим ремонтом .

Это второй этаж четырехэтажной сталинки. В объявлении написано, что квартира занимает весь этаж, а значит у жильцов будет минимум соседей. Сам дом кирпичный, 1951 года постройки, в 2012 году был капремонт — реконструировали фасады здания.





В четырехкомнатной квартире 98 квадратных метров общей площади, 77 из которых жилые.

























Есть гостиная, три спальни и постирочная. Санузел в квартире раздельный, балкона нет. На полу ламинат, а потолки трехметровые. Стоимость квартиры — 199 900 долларов.

«Подвиг народа», Независимости, 37 Дом у станции метро «Площадь Победы», на крыше которого часть известного «Подвиг народа бессмертен». Это сталинка 1946 года постройки с трехметровыми потолками.





Трехкомнатная квартира находится на 1 этаже, дом пятиэтажный. 72 «квадрата» общей площади, 45 из которых жилые. Кухня почти 10 квадратных метров.











В квартире раздельный санузел. Судя по фотографиям, установлен бойлер. Балкона нет. На полу лежит паркет, установлены стеклопакеты. Собственник оставляет встроенную мебель — кухню и шкафы. Стоимость квартиры — 199 тысяч долларов.

Дом с кинотеатром «Центральный», Независимости, 13 Пятиэтажная сталинка в самом центре города, на проспекте Независимости рядом с Главпочтамтом. На первом этаже находится ювелирный магазин «Чараўніца» и кинотеатр «Центральный».





Санузел совмещенный, есть биде, немецкая сантехника, плитка керамогранит, пол с подогревом. В квартире остается вся мебель и бытовая техника. Стоимость квартиры — 103 тысячи долларов.

«Дом Чижа», Сторожовская, 6 Официальное название — «Дом у Троицкого», но народное привычнее. Цены на квартиры в доме на Сторожовской выделяются даже на фоне стоимости сталинок в центре Минска. Например, за некоторые квартиры без отделки здесь придется отдать больше 800 тысяч долларов . За эти деньги покупатель получит 4 комнаты на 300 с лишним квадратов, 3 санузла, никаких соседей на этаже и трехметровые потолки.



Квартира находится на 3 этаже. С дизайнерским ремонтом и мебелью. В квартире совмещенный санузел, есть застекленная лоджия. — Проведен интернет, спутниковое ТВ, кондиционирование, большая ТВ-панель в спальне и в гостиной, индивидуальный сейф, — уточняется в объявлении. Стоимость квартиры — 207 948 долларов.

Писательский дом со входом в метро, Маркса, 36 В этом доме жили Владимир Короткевич, Иван Мележ, Иван Шамякин и другие известные белорусские писатели. Кроме этого, он интересен тем, что вход на станцию метро «Купаловская» находится прямо в доме.

Здесь можно купить трехкомнатную квартиру на четвертом этаже. Дом кирпичный, 1953 года постройки, в прошлом году был капремонт. Как и в остальных вариантах из подборки, в квартире трехметровые потолки. В квартире два балкона, совмещенный санузел с ванной и душевой, две гардеробные и постирочная со стиральной и сушильной машинами.

























На полу лежит натуральная паркетная доска Bauwek, установлены двухкамерные деревянные стеклопакеты, полы с подогревом. Стоимость квартиры — 277 тысяч долларов.