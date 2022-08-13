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Ворота Минска, Дом Чижа и писательский дом со входом в метро. Какие квартиры продаются в легендарных домах в центре Минска
13.08.2022 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Realt посмотрел, какие квартиры продаются в известных домах в центре Минска. Дом Чижа, Ворота Минска, дом с надписью (а точнее ее частью) «Подвиг народа бессмертен» и со звездочкой — писательский дом со входом в метро. Собрали варианты с хорошим ремонтом.
Ворота Минска, Кирова, 1
Театр — с вешалки, мы — с вокзала. А точнее с Ворот Минска, которые видят все, приезжая на вокзал. Квартир в домах-башнях продается немало. Можно купить
Есть гостиная, три спальни и постирочная. Санузел в квартире раздельный, балкона нет. На полу ламинат, а потолки трехметровые.
Стоимость квартиры — 199 900 долларов.
В квартире раздельный санузел. Судя по фотографиям, установлен бойлер. Балкона нет. На полу лежит паркет, установлены стеклопакеты. Собственник оставляет встроенную мебель — кухню и шкафы.
Стоимость квартиры — 199 тысяч долларов.
Санузел совмещенный, есть биде, немецкая сантехника, плитка керамогранит, пол с подогревом. В квартире остается вся мебель и бытовая техника.
Стоимость квартиры — 103 тысячи долларов.
«Дом Чижа», Сторожовская, 6
Официальное название — «Дом у Троицкого», но народное привычнее. Цены на квартиры в доме на Сторожовской выделяются даже на фоне стоимости сталинок в центре Минска. Например, за некоторые квартиры без отделки здесь придется отдать
Но можно в этом же доме найти варианты и побюджетнее. Например,
Квартира находится на 3 этаже. С дизайнерским ремонтом и мебелью. В квартире совмещенный санузел, есть застекленная лоджия.
— Проведен интернет, спутниковое ТВ, кондиционирование, большая ТВ-панель в спальне и в гостиной, индивидуальный сейф, — уточняется в объявлении.
Стоимость квартиры — 207 948 долларов.
Писательский дом со входом в метро, Маркса, 36
В этом доме жили Владимир Короткевич, Иван Мележ, Иван Шамякин и другие известные белорусские писатели. Кроме этого, он интересен тем, что вход на станцию метро «Купаловская» находится прямо в доме.
Здесь можно купить
На полу лежит натуральная паркетная доска Bauwek, установлены двухкамерные деревянные стеклопакеты, полы с подогревом.
Стоимость квартиры — 277 тысяч долларов.
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Ворота Минска, Дом Чижа и писательский дом со входом в метро. Какие квартиры продаются в легендарных домах в центре Минска
Realt посмотрел, какие квартиры продаются в известных домах в центре Минска. Дом Чижа, Ворота Минска, дом с надписью (а точнее ее частью) «Подвиг народа бессмертен» и...
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