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Уже не бункер. Посмотрели, какой дом в итоге построил себе минский архитектор не берегу озера
19.08.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
На стройке оригинального дома-землянки на берегу Дубровенского водохранилища мы
Напомним, дом Алексея Кораблева находится в новом СТ на берегу Дубровенского водохранилища. Из-за сурового перепада высот в месте строительства в 5 метров, архитектор решил посадить дом ниже уровня улицы. Проект дома только на картинках прост — 100 «квадратов», один этаж, плоская крыша. Но на деле все гораздо сложнее и рассматривать его нужно вкупе с высокими бетонными подпорными стенами с трех сторон. Кроме своей главной функции — удерживать нависающий нам домом земляной холм от дороги — бетонные стены скрывают обитателей от глаз соседей с двух сторон.
Почти за год стройка продвинулась и внутри, и снаружи. Первое, что мы отметили, так это то, что брутальный бетон подпорных стен и массивной плиты перекрытия спрятался под отделкой.
- В самом начале был вариант оставить бетон без отделки, оставить минимализм, но супруге хотелось чего-то другого, - говорит Алексей. - Поэтому решили облицевать подпорные стены плитным камнем. Эта порода называется златолит. Он не самый дорогой, но работать с ним тяжело — каждая плита геометрически разной формы, разной толщины, поэтому строителям нужно каждый обпиливать, подбирать — как пазл. Процесс трудоемкий и медленный — чтобы облицевать 170 м2 понадобилось два месяца работы. Если про стоимость говорить, то «квадрат» камня стоит порядка 45 рублей, столько же работа. Но результат того стоил.
Стены дома из керамзитобетона утеплили каменной ватой и нанесли декоративную штукатурку Baumit. Она не совсем обычная — это не «короед» и не «дождик», а гладкая матовая поверхность. Так обычно выглядят хорошо оштукатуренные стены в интерьере. Прелесть этой штукатурки в том, что она легко наносится, эластичная, после затвердевания получаем матовую поверхность, которую не требуется красить.
Окна в доме панорамные, в теплом алюминиевом профиле. В какой-то момент Алексей понял, что цвет рам должен быть черным. Поэтому пришлось внести в смету еще порядка 450 долларов на перекраску.
- Приехали ребята, все тотально оклеили и покрасили алюминиевый профиль в черный цвет, - объясняет архитектор. - У них получилось нанести краску равномерно, без пропусков и потеков. После высыхания получается матовая поверхность, стойкая к истиранию. Этой же краской можно и ПВХ красить, так что если нужно сменить цвет окон, то не обязательно их менять.
Дом опоясывает терраса из лиственницы. Работы еще ведутся, но уже можно составить представление, как все будет выглядеть в итоге.
Со стороны участка терраса двухуровневая. Нижний уровень предназначен для посиделок возле будущего костра и отдыха после купания в джакузи (ее чаша уже отлита). Под настилом спрятан колодец со всем необходимым оборудованием — компрессором, системой фильтрации.
Второй уровень террасы и полы дома находятся в одной плоскости, поэтому для настила на улице предполагалась дубовая доска в тон дубового паркета в интерьере. Но этот план пришлось менять.
- Дуб стоит очень дорого, а площадь террасы больше, чем дома, - говорит Алексей. - Поэтому выбрал лиственницу. Ее отшлифовали, подобрали нужный тон пропитки и в итоге получили желаемый результат.
- Этот камин слишком мощный для моего дома, - говорит Алексей. - Поэтому нужно было придумать, как отвести избыточное тепло. Как это не странно звучит, камин зашили теплоизоляционными плитами, что бы весь жар уходил по дымоходу и не перегревал помещение. Канал, по которому тепло должно было направляться в зону гостиной, мы перенесли на заднюю сторону камина.
В ванной комнате уже установлена ванна — она несколько утоплена в пол для удобства использования. Душевая кабина облицована изумрудной глазурованной плиткой.
Помещение парилки уже теплоизолировано, осталось зашить стены и потолок деревом, установить полки и печь-каменку. От остального пространства ванной комнаты ее будет отделять стеклянная стена.
Перед чистовой отделкой дом проверили на герметичность. Этот тест позволяет выявить невидимые глазу проблемные места и ошибки, допущенные при строительстве.
Если в доме много щелей, то через них будет уходить тепло. В случае дома в СТ с электроотоплением важно максимально его сохранить, чтобы не тратить лишнего на электроэнергию.
В идеале для дома Алексея, оснащенного механической приточно-вытяжной вентиляцией с рекуператором, показатель должен быть не более 1,5. Результат не обрадовал — больше 3. Причины быстро обнаружили: «сифонили» примыкания панорамных окон, уплотнители стеклопакетов, сдвижная система. Плюс места, где проходят инженерные коммуникации — выходы вентиляции, кондиционера.
Выявленные неплотности и швы были загерметизированы, сдвижные окна отрегулированы.
В конце нашего визита мы забрались на крышу. Как мы уже ранее писали, она плоская и по задумке там должна расти трава. Но этот замысел был явно реализован не до конца — трава здесь редкая, невысокая, много сорняков. Алексей говорит, что еще недавно здесь дела обстояли лучше, но строители проявили инициативу — перекопали грунт на крыше.
Он надеется, что к заселению там вырастет что-то более привлекательное — например, дикий луг с разнотравьем. Realt с удовольствием приедет на фотосессию дома в готовом виде.
Более подробно о строительстве дома с зеленой крышей Алексей рассказывает в своем видеоблоге «Дом архитектора-интроверта»:
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На стройке оригинального дома-землянки на берегу Дубровенского водохранилища мы побывали в прошлом сентябре. Тогда строение напоминало бетонный бункер с...
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