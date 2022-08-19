Уже не бункер. Посмотрели, какой дом в итоге построил себе минский архитектор не берегу озера

Почти за год стройка продвинулась и внутри, и снаружи. Первое, что мы отметили, так это то, что брутальный бетон подпорных стен и массивной плиты перекрытия спрятался под отделкой.

- В самом начале был вариант оставить бетон без отделки, оставить минимализм, но супруге хотелось чего-то другого, - говорит Алексей. - Поэтому решили облицевать подпорные стены плитным камнем. Эта порода называется златолит. Он не самый дорогой, но работать с ним тяжело — каждая плита геометрически разной формы, разной толщины, поэтому строителям нужно каждый обпиливать, подбирать — как пазл. Процесс трудоемкий и медленный — чтобы облицевать 170 м2 понадобилось два месяца работы. Если про стоимость говорить, то «квадрат» камня стоит порядка 45 рублей, столько же работа. Но результат того стоил.