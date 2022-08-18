"Приезжают и на Bentley, и на метро". Как минчанка открыла большое пространство белорусских брендов рядом с Zara в Dana Mall

— Первый вопрос, который возникает: каково это, открываться в то время, когда гораздо чаще мы слышим о закрытии бизнесов?

— Это сложное время, но именно сейчас важно объединяться. Брендам сложно открыть собственный магазин. Это действительно большие риски, у многих нет таких бюджетов плюс непросто найти хорошее место в ТЦ. В нашем случае им не приходится вкладывать в ремонт, заниматься организационными моментами.

С одной стороны, хочется сделать хорошо для клиентов, а с другой для локальных брендов. Важно, чтобы они могли почувствовать, что такое работа в ТЦ. Мы часто слышим сравнение: сколько продает масс-маркет, а сколько локальные бренды. Но я всегда говорю, что у масс-маркета для этого есть все условия, а я как маленький бренд (Вера — владелица бренда одежды MIA. — Realt) не могла разместиться в Dana Mall рядышком с Zara, потому что там просто нет свободных маленьких площадей. Кстати, для нас считаю такое соседство неплохим: люди смогут зайти и к нам, и в Zara - и сравнить.