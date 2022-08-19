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Участки зависают. Рассказываем, как сегодня прошел аукцион по незавершенке

19.08.2022 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Сегодня состоялся аукцион по продаже не завершенных строительством незаконсервированных жилых домов в Минском, Борисовском, Дзержинском, Слуцком, Смолевичском и Солигорском районах Минской области. Участникам было предложено 28 лотов, торги прошли по 3 из них. На 6 участков подали по одной заявке. На остальные лоты заявлений не поступило.

Участки зависают. Рассказываем, как сегодня прошел аукцион по незавершенке
Фото носит иллюстративный характер

Минский райисполком выставлял на аукцион 12 изъятых у собственников участков с недостроями в Ждановичском, Крупицком, Лошанском, Михановичском, Острошицко-Городокском, Папернянском и Шершунском сельсоветах. Торгов не было ни по одному лоту. Лишь на 4 участка претендовали по одному заявителю. Они находятся в аг. Ратомка Ждановичского сельсовета, д. Закружка Крупицкого сельсовета, аг. Михановичи Михановичского сельсовета и д. Жуки Шершунского сельсовета.

По самой высокой цене – за 102 616 рублей, или 39 921 доллар США по курсу Нацбанка на день проведения аукциона, продан участок с недостроем в Ратомке.

Земельный надел в 14 соток оснащен электричеством и газом. Готовность жилого дома составляет 10%. Он был оценен в 7 730 рублей. На остальные лоты заявок не поступило.

Напомним, что на предыдущем июньском аукционе Минский райисполком выставлял на аукцион 14 участков с недостроями. Торги прошли только по одному в д. Чертяж, на ул. Зеленой, 14, Боровлянского сельсовета. За него боролись 5 человек. На 4 лота было подано по одному заявлению. На 9 лотов заявок не было.

Борисовский райисполком на сегодняшний аукцион предлагал потенциальным покупателям 2 участка с недостроенными домами. Они находятся в г. Борисове в микрорайоне «Север». Одна заявка была подана только на один участок. Он реализован за 17 984 рубля, или 6 996 долларов США.

Дзержинский райисполком выставлял на аукцион один земельный участок с недостроем в д. Касиловичи Боровского сельсовета. Желающих купить лот не нашлось.

Слуцкий райисполком предлагал на аукцион 5 участков с недостроями. Торги прошли по 2 земельным наделам. Они расположены в д. Ивановские Огородники и д. Новодворцы. За лоты боролись по 2 человека. Они проданы за 19 500 рублей, или 7 586 долларов США, и 18 707 рублей, или 7 277 долларов США, соответственно. 

Смолевичский райисполком выставлял на аукцион 4 участка в Драчковском, Заболотском сельсоветах и г. Смолевичи (2). Заявок не поступило ни на один лот. 

Солигорский райисполком предложил на аукцион также 4 участка с недостроями в аренду на 30 лет. Торги прошли по участку, расположенному в пос. Чижовка Чижевичского сельсовета. Земельный надел насчитывает 17 соток и оснащен электричеством и газом. 

Лот был оценен в 9 021 рубль, в том числе дом – в 7 907 рублей. За него боролись 4 человека. Участок продан за 28 313 рублей, или 11 014 долларов США.   

Более подробную информацию об итогах аукциона смотрите в нашей таблице:

Участки зависают. Рассказываем, как сегодня прошел аукцион по незавершенке
Участки зависают. Рассказываем, как сегодня прошел аукцион по незавершенке
Участки зависают. Рассказываем, как сегодня прошел аукцион по незавершенке
Участки зависают. Рассказываем, как сегодня прошел аукцион по незавершенке

Сегодняшний аукцион в очередной раз показал, что у людей пропал интерес к участкам. Все потому, что одни из них расположены в непривлекательных местах и не имеют коммуникаций. Другие – слишком дорогие и не по карману большинству покупателей. Часть состоятельных людей уже приобрела земельные наделы и построила загородные дома. Ну а другая часть людей с деньгами, которая могла бы позволить себе такую дорогую покупку, выехала из страны или планирует ее покинуть. 

По мнению организаторов аукциона, оснований для повышения спроса на участки в ближайшее время нет. Зато у людей появился хороший шанс сэкономить: купить участок без торга и осуществить свою мечту о загородном жилье.

Организатором аукциона выступил Минский областной центр инвестиций и приватизации.

 
 
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Сегодня состоялся аукцион по продаже не завершенных строительством незаконсервированных жилых домов в Минском, Борисовском, Дзержинском, Слуцком, Смолевичском и...
 
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