Участки зависают. Рассказываем, как сегодня прошел аукцион по незавершенке

Источник материала: realt.by

Сегодня состоялся аукцион по продаже не завершенных строительством незаконсервированных жилых домов в Минском, Борисовском, Дзержинском, Слуцком, Смолевичском и Солигорском районах Минской области. Участникам было предложено 28 лотов, торги прошли по 3 из них. На 6 участков подали по одной заявке. На остальные лоты заявлений не поступило.

Минский райисполком выставлял на аукцион 12 изъятых у собственников участков с недостроями в Ждановичском, Крупицком, Лошанском, Михановичском, Острошицко-Городокском, Папернянском и Шершунском сельсоветах. Торгов не было ни по одному лоту. Лишь на 4 участка претендовали по одному заявителю. Они находятся в аг. Ратомка Ждановичского сельсовета, д. Закружка Крупицкого сельсовета, аг. Михановичи Михановичского сельсовета и д. Жуки Шершунского сельсовета.

По самой высокой цене – за 102 616 рублей, или 39 921 доллар США по курсу Нацбанка на день проведения аукциона, продан участок с недостроем в Ратомке.