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Участки зависают. Рассказываем, как сегодня прошел аукцион по незавершенке
19.08.2022 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Сегодня состоялся аукцион по продаже не завершенных строительством незаконсервированных жилых домов в Минском, Борисовском, Дзержинском, Слуцком, Смолевичском и Солигорском районах Минской области. Участникам было предложено 28 лотов, торги прошли по 3 из них. На 6 участков подали по одной заявке. На остальные лоты заявлений не поступило.
Минский райисполком выставлял на аукцион 12 изъятых у собственников участков с недостроями в Ждановичском, Крупицком, Лошанском, Михановичском, Острошицко-Городокском, Папернянском и Шершунском сельсоветах. Торгов не было ни по одному лоту. Лишь на 4 участка претендовали по одному заявителю. Они находятся в аг. Ратомка Ждановичского сельсовета, д. Закружка Крупицкого сельсовета, аг. Михановичи Михановичского сельсовета и д. Жуки Шершунского сельсовета.
По самой высокой цене – за 102 616 рублей, или 39 921 доллар США по курсу Нацбанка на день проведения аукциона, продан участок с недостроем в Ратомке.
Земельный надел в 14 соток оснащен электричеством и газом. Готовность жилого дома составляет 10%. Он был оценен в 7 730 рублей. На остальные лоты заявок не поступило.
Напомним, что на предыдущем июньском аукционе Минский райисполком выставлял на аукцион 14 участков с недостроями. Торги прошли только по одному в д. Чертяж, на ул. Зеленой, 14, Боровлянского сельсовета. За него боролись 5 человек. На 4 лота было подано по одному заявлению. На 9 лотов заявок не было.
Борисовский райисполком на сегодняшний аукцион предлагал потенциальным покупателям 2 участка с недостроенными домами. Они находятся в г. Борисове в микрорайоне «Север». Одна заявка была подана только на один участок. Он реализован за 17 984 рубля, или 6 996 долларов США.
Дзержинский райисполком выставлял на аукцион один земельный участок с недостроем в д. Касиловичи Боровского сельсовета. Желающих купить лот не нашлось.
Слуцкий райисполком предлагал на аукцион 5 участков с недостроями. Торги прошли по 2 земельным наделам. Они расположены в д. Ивановские Огородники и д. Новодворцы. За лоты боролись по 2 человека. Они проданы за 19 500 рублей, или 7 586 долларов США, и 18 707 рублей, или 7 277 долларов США, соответственно.
Смолевичский райисполком выставлял на аукцион 4 участка в Драчковском, Заболотском сельсоветах и г. Смолевичи (2). Заявок не поступило ни на один лот.
Солигорский райисполком предложил на аукцион также 4 участка с недостроями в аренду на 30 лет. Торги прошли по участку, расположенному в пос. Чижовка Чижевичского сельсовета. Земельный надел насчитывает 17 соток и оснащен электричеством и газом.
Сегодняшний аукцион в очередной раз показал, что у людей пропал интерес к участкам. Все потому, что одни из них расположены в непривлекательных местах и не имеют коммуникаций. Другие – слишком дорогие и не по карману большинству покупателей. Часть состоятельных людей уже приобрела земельные наделы и построила загородные дома. Ну а другая часть людей с деньгами, которая могла бы позволить себе такую дорогую покупку, выехала из страны или планирует ее покинуть.
По мнению организаторов аукциона, оснований для повышения спроса на участки в ближайшее время нет. Зато у людей появился хороший шанс сэкономить: купить участок без торга и осуществить свою мечту о загородном жилье.
Организатором аукциона выступил Минский областной центр инвестиций и приватизации.
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Сегодня состоялся аукцион по продаже не завершенных строительством незаконсервированных жилых домов в Минском, Борисовском, Дзержинском, Слуцком, Смолевичском и...
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