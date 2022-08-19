На Нарочи выставили на продажу почти новый гостиничный дом с гектаром земли. Узнали подробности

Источник материала: realt.by

Несмотря на то, что лето уже заканчивается, недвижимость на Нарочи никогда не будет лишней. Тем более, у «БУТБ-имущество» появилось весьма любопытное предложение. На аукцион выставили неиспользуемый гостиничный дом с баней и другими объектами. Посмотрели, где он находится, и узнали подробности торгов.

Общая площадь дома − 138,7 квадратных метров. Он был построен недавно – в 2012 году. Фундамент – блоки, стены – брус, перекрытия – дерево, крыша – металлическая черепица. Помимо главного дома на территории гостиницы есть беседка с мангалом, собственный пруд, домик для барбекю площадью 50,8 «квадрата» и баня с террасой площадью 43,1 «квадрата». Судя по фотографиям, территория базы благоустроена.

До ближайших нарочанских пляжей от деревни Абрамы – около 3 километров. До популярного туристического комплекса «Наносы» и собственно курортного поселка с магазинами и развлечениями – около 5 километров.