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На Нарочи выставили на продажу почти новый гостиничный дом с гектаром земли. Узнали подробности
19.08.2022 17:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Несмотря на то, что лето уже заканчивается, недвижимость на Нарочи никогда не будет лишней. Тем более, у «БУТБ-имущество» появилось весьма любопытное предложение. На аукцион
Общая площадь дома − 138,7 квадратных метров. Он был построен недавно – в 2012 году. Фундамент – блоки, стены – брус, перекрытия – дерево, крыша – металлическая черепица. Помимо главного дома на территории гостиницы есть беседка с мангалом, собственный пруд, домик для барбекю площадью 50,8 «квадрата» и баня с террасой площадью 43,1 «квадрата». Судя по фотографиям, территория базы благоустроена.
До ближайших нарочанских пляжей от деревни Абрамы – около 3 километров. До популярного туристического комплекса «Наносы» и собственно курортного поселка с магазинами и развлечениями – около 5 километров.
Весомым дополнением к гостиничному комплексу будет участок в 1,8 гектара. Новый собственник получит его в аренду на 90 лет. По документам целевое назначение земельного участка − для строительства и обслуживания туристической деревни в деревни Абрамы. Его также можно использовать для размещения объектов административного назначения, розничной торговли, рекреационного назначения, оздоровительного назначения.
Продает объект государственное учреждение «Минская областная комплексная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва».
Электронные торги по лоту назначены на 19 сентября.
Начальная стоимость гостиничного комплекса – 1,1 миллиона рублей (или 450 тысяч долларов).
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Несмотря на то, что лето уже заканчивается, недвижимость на Нарочи никогда не будет лишней. Тем более, у «БУТБ-имущество» появилось весьма любопытное предложение....
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