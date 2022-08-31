"Вызывающее по скромности помещение". Рассказываем, в каком доме жил Михаил Горбачев

Источник материала: realt.by

Вчера, 30 августа умер последний генсек ЦК КПСС и первый президент СССР Михаил Горбачев. Ему был 91 год. Realt вспоминает , где Горбачев жил после того, как покинул свой пост.

После распада СССР в 1991 году и образования СНГ Михаил Горбачев стал частным лицом. Соответственно, вся государственная недвижимость, которой он пользовался, перешла Российской Федерации.

Как писала " Медуза ", в начале 1992 года по решению Совета глав СНГ за Горбачевым сохранили квартиру в доме на улице Косыгина в Москве. Но она была меньше той, в которой он жил во времена президентства. Правда, в 2000-х эту квартиру продали композитору Игорю Крутому.

А Горбачев с семьей переехал на дачу в деревне Калчуге по Рублево-Успенскому шоссе возле элитной Рублевки. Это была та дача, в которой он жил, перебравшись со Ставрополья в Москву, еще до прихода на пост генсека. Все последующее время Горбачев провел в этом двухэтажном доме.