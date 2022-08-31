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"Вызывающее по скромности помещение". Рассказываем, в каком доме жил Михаил Горбачев
31.08.2022 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Вчера, 30 августа умер последний генсек ЦК КПСС и первый президент СССР Михаил Горбачев. Ему был 91 год. Realt
После распада СССР в 1991 году и образования СНГ Михаил Горбачев стал частным лицом. Соответственно, вся государственная недвижимость, которой он пользовался, перешла Российской Федерации.
Как писала "
А Горбачев с семьей переехал на дачу в деревне Калчуге по Рублево-Успенскому шоссе возле элитной Рублевки. Это была та дача, в которой он жил, перебравшись со Ставрополья в Москву, еще до прихода на пост генсека. Все последующее время Горбачев провел в этом двухэтажном доме.
На первом этаже дома располагаются столовая и кухня, на втором — два кабинета и спальня.
- Он в десятки раз меньше современных домов, стоящих рядом на Рублевке. Это не просто скромное, а вызывающее по скромности помещение, — говорил друг Горбачева Дмитрий Муратов, не раз бывавший там в гостях.
Как рассказывал американский журналист Уильям Таубман в биографии советского президента, дочь Горбачевых Ирина говорила, что здание не только было скромным, но и находилось в плохом состоянии — однако чинить его государство отказывалось, а Раиса Горбачева, в свою очередь, «отказалась унижаться и просить помощи».
Вокруг старой советской дачи было десять гектаров соснового леса. В первые недели после отставки Горбачев каждый день с женой гулял среди деревьев по «кольцу» длиной 940 метров — и ежедневные часовые прогулки вошли у супругов в привычку.
Его жена умерла в 1999 году.
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Вчера, 30 августа умер последний генсек ЦК КПСС и первый президент СССР Михаил Горбачев. Ему был 91 год. Realt вспоминает, где Горбачев жил после того, как покинул свой...
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