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"Вызывающее по скромности помещение". Рассказываем, в каком доме жил Михаил Горбачев

31.08.2022 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Вчера, 30 августа умер последний генсек ЦК КПСС и первый президент СССР Михаил Горбачев. Ему был 91 год. Realt вспоминает, где Горбачев жил после того, как покинул свой пост.

"Вызывающее по скромности помещение". Рассказываем, в каком доме жил Михаил Горбачев
Фото: liveinternet.ru

После распада СССР в 1991 году и образования СНГ Михаил Горбачев стал частным лицом. Соответственно, вся государственная недвижимость, которой он пользовался, перешла Российской Федерации.

Как писала "Медуза", в начале 1992 года по решению Совета глав СНГ за Горбачевым сохранили квартиру в доме на улице Косыгина в Москве. Но она была меньше той, в которой он жил во времена президентства. Правда, в 2000-х эту квартиру продали композитору Игорю Крутому.

А Горбачев с семьей переехал на дачу в деревне Калчуге по Рублево-Успенскому шоссе возле элитной Рублевки. Это была та дача, в которой он жил, перебравшись со Ставрополья в Москву, еще до прихода на пост генсека. Все последующее время Горбачев провел в этом двухэтажном доме. 

На первом этаже дома располагаются столовая и кухня, на втором — два кабинета и спальня.

- Он в десятки раз меньше современных домов, стоящих рядом на Рублевке. Это не просто скромное, а вызывающее по скромности помещение, — говорил друг Горбачева Дмитрий Муратов, не раз бывавший там в гостях.

Как рассказывал американский журналист Уильям Таубман в биографии советского президента, дочь Горбачевых Ирина говорила, что здание не только было скромным, но и находилось в плохом состоянии — однако чинить его государство отказывалось, а Раиса Горбачева, в свою очередь, «отказалась унижаться и просить помощи».

"Вызывающее по скромности помещение". Рассказываем, в каком доме жил Михаил Горбачев
Скриншот с youtube

Вокруг старой советской дачи было десять гектаров соснового леса. В первые недели после отставки Горбачев каждый день с женой гулял среди деревьев по «кольцу» длиной 940 метров — и ежедневные часовые прогулки вошли у супругов в привычку. 

Его жена умерла в 1999 году.

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Вчера, 30 августа умер последний генсек ЦК КПСС и первый президент СССР Михаил Горбачев. Ему был 91 год. Realt вспоминает, где Горбачев жил после того, как покинул свой...
 
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