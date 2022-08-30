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Минским очередникам предлагают квартиры в Логойске. Узнали цены на жилье в пятиэтажке с лифтом

30.08.2022 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Сейчас в самом живописном спутнике Минска – Логойске – строятся два пятиэтажных дома для очередников. Несколько квартир в них предлагают и минчанам. Соответствующая декларация опубликована в газете «Минский курьер».

Минским очередникам предлагают квартиры в Логойске. Узнали цены на жилье в пятиэтажке с лифтом

Два кирпичных дома для нуждающихся растут на улице Минской. Заказчиком строительства выступает «Управление капитального строительства Логойского района».

В каждом доме будет 5 этажей, 3 подъезда и 60 квартир. Из интересного – в пятиэтажках предусмотрены лифты! Здания уже возведены, ввод их эксплуатацию запланирован на декабрь 2022 года.

Гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в администрациях районов Минска (по направлениям администраций), предлагается 9 квартир:

− 5 четырехкомнатных квартир общей площадью 94,32 «квадрата» в доме № 33 на улице Минской в Логойске;

− 4 четырехкомнатные квартиры общей площадью 94,39 «квадрата»  в доме № 35 на улице Минской в Логойске.

Стоимость «квадрата» для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий – 1737 рублей. Квартиры сдаются без отделки.

Тем, кого заинтересовало предложение, необходимо обратиться с соответствующим заявлением в отдел жилищной политики администрации по месту пребывания на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Заявления будут приниматься с 29 августа по 27 сентября 2022 года.

Четырехкомнатные квартиры в этих домах летом предлагали и всем желающим. Стоимость метра для ненуждающихся составляла 2008 рублей. 

Кстати, в прошлом году мы делали большой репортаж про Логойск. 

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Теги: Новости, Минск
 
 
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Сейчас в самом живописном спутнике Минска – Логойске – строятся два пятиэтажных дома для очередников. Несколько квартир в них предлагают и минчанам....
 
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