Импортные котлы остались, тепловые насосы - нет. Что творится на рынке отопительного оборудования для домов?

Прогноз , который мы делали в марте после того, как Евросоюз зарядил первый пакет санкций, был неутешителен: уход с рынка известных европейских брендов, исчезновение оборудования и материалов в продаже, вместо них - азиатские производители. Похоже, что мы тогда не ошиблись.

- Ситуация сейчас такая — все ищут любые возможности завести в страну европейское оборудование, на которое всегда был спрос, - рассказывает Сергей Демидчик, представитель компании по продаже котельного оборудования и комплектующих "Дом котлов". - Нельзя сказать, что по всем позициям плохо — итальянские газовые котлы, например, приезжают и продаются, без проблем. Немецких брендов стало меньше, но тоже не все разом исчезли из продажи: есть и Bosch, и Buderus,можно найти Vaillant, Viessmann.Если кому-то нужна определенная модель газового котла, то ее можно ввезти для личного пользования в частном порядке. Есть трудности с поставками твердотопливных котлов из Польши - например, нет новых SAS, кое-как привозят Defro. Цена на них выросла в два раза.

Также рынок лишился украинских котлов - у нас очень активно продавались качественные котлы Altep, Kronas и "Маяк". Остались белорусские бренды TIS, Sakovich, "Tеплоприбор". Активнее заходят на рынок российские котлы на твердом топливе.

По словам собеседника, нас покинули такие производители материалов и оборудования для систем отопления и водоснабжения как Viega, Oventrop, Grundfos, Wilo, Rehau.Однако дефицита материалов для обвязки котельной в виде труб и фитингов нет — многое производится даже в Беларуси.

По информации собеседника, определенные проблемы появились у сервисных центров —не все запчасти доступны.

- Если что-то невозможно завезти, то можно найти аналог, - говорит Сергей. - Например, ТЭНы для электрокотлов и бойлеров заказывают у белорусских производителей. То есть, если сервисмены грамотные и собираются оставаться на рынке, то выход найдут: насосы можно менять на аналоги, теплообменники чистить и паять. Стоимость оригинальных запчастей, кстати, уже выросла — по некоторым позициям несущественно, процентов на 10, по другим - почти в два раза.