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Импортные котлы остались, тепловые насосы - нет. Что творится на рынке отопительного оборудования для домов?

01.09.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Можно ли сейчас купить отопительное оборудование? Тот же газовый котел европейского производства после введения санкций? Опасения не на пустом месте - некоторыебренды еще в апреле «покинули чат». Узнали, кто остался и есть ли дефицит на санкционное оборудование.

Импортные котлы остались, тепловые насосы - нет. Что творится на рынке отопительного оборудования для домов?

Прогноз, который мы делали в марте после того, как Евросоюз зарядил первый пакет санкций, был неутешителен: уход с рынка известных европейских брендов, исчезновение оборудования и материалов в продаже, вместо них - азиатские производители. Похоже, что мы тогда не ошиблись.

- Ситуация сейчас такая — все ищут любые возможности завести в страну европейское оборудование, на которое всегда был спрос, - рассказывает Сергей Демидчик, представитель компании по продаже котельного оборудования и комплектующих "Дом котлов". - Нельзя сказать, что по всем позициям плохо — итальянские газовые котлы, например, приезжают и продаются, без проблем. Немецких брендов стало меньше, но тоже не все разом исчезли из продажи: есть и Bosch, и Buderus,можно найти Vaillant, Viessmann.Если кому-то нужна определенная модель газового котла, то ее можно ввезти для личного пользования в частном порядке. Есть трудности с поставками твердотопливных котлов из Польши - например, нет новых SAS,  кое-как привозят Defro. Цена на них выросла в два раза. 

Также рынок лишился украинских котлов - у нас очень активно продавались качественные котлы Altep, Kronas и "Маяк". Остались белорусские бренды TIS, Sakovich, "Tеплоприбор". Активнее заходят на рынок российские котлы на твердом топливе.

По словам собеседника, нас покинули такие производители материалов и оборудования для систем отопления и водоснабжения как Viega, Oventrop, Grundfos, Wilo, Rehau.Однако дефицита материалов для обвязки котельной в виде труб и фитингов нет — многое производится даже в Беларуси.

По информации собеседника, определенные проблемы появились у сервисных центров —не все запчасти доступны.

- Если что-то невозможно завезти, то можно найти аналог, - говорит Сергей. - Например, ТЭНы для электрокотлов и бойлеров заказывают у белорусских производителей. То есть, если сервисмены грамотные и собираются оставаться на рынке, то выход найдут: насосы можно менять на аналоги, теплообменники чистить и паять. Стоимость оригинальных запчастей, кстати, уже выросла — по некоторым позициям несущественно, процентов на 10, по другим - почти в два раза.

Импортные котлы остались, тепловые насосы - нет. Что творится на рынке отопительного оборудования для домов?

Илья Худоерко, руководитель подразделения Бош Термотехника ИП «Роберт Бош» говорит, что на рынке газовых котлов большинство брендов осталось: Bosch, Buderus, Ferollli, Ariston, Immergas.

Официально с апреля не отгружают в Беларусь свою продукцию Vaillant, Viessman и Protherm. В тоже время из продажи газовые котлы этих марок не пропали — появился параллельный импорт через дистрибьютора.

Если говорить про электрокотлы, то рынок лишился двух известных производителей — Viessman и Protherm.

- Общая проблема белорусского рынка газовых котлов — дефицит конденсационных котлов. Но он не из-за санкций, а из-за общемировой нехватки электронных компонентов, применяемых в этом виде оборудования.

Но главная проблема зреет с поставкой тепловых насосов. Илья Худоерко говорит, что спрос на них только начал расти, причем хорошими темпами, но они попали под санкции как высокотехнологичные продукты.

- Тепловые насосы Bosch еще можно встретить в продаже, но это еще из тех моделей, что были завезены до санкций, - объясняет Илья Худоерко. - Такая же ситуация и по другим европейским брендам. Будут ли в ближайшей перспективе новые поставки — неизвестно.

Специалист скептически рассматривает перспективу замещения ТН европейских производителей китайскими: слишком уж мал наш рынок для Китая. Максимум — это единичные поставки через российских дистрибьюторов, если такие появятся в РФ.

А вот солнечные коллекторы под санкции не попали. Интересно, что их продажи для частных домовладений не растут, ими больше интересуются юридические лица.

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Теги: Минск
 
 
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Можно ли сейчас купить отопительное оборудование? Тот же газовый котел европейского производства после введения санкций? Опасения не на пустом месте - некоторые...
 
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