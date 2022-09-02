В августе квартиры в Минске покупали неожиданно активно. Эксперты рассказали, почему

Специалист рассказывает, какие квартиры пользуются спросом.

— Люди ищут квартиры с хорошим ремонтом по рыночной цене. В ситуации, когда на рынке уже не первый месяц большое предложение, покупатель становится более требовательным. Плюс понимает, что стройматериалы дорожают, а некоторые позиции и вовсе становятся недоступными, поэтому ищут квартиры, в которые можно заехать сразу и не переплачивать за эту возможность. Если бы квартир на рынке не хватало, как было, например, в 2018-2019 году, у продавцов квартир с хорошим ремонтом была бы возможность немного поднять стоимость, но сейчас, когда предложение широкое, такой возможности нет.

Не первый месяц говорят о том, что в Минск гораздо чаще стали приезжать россияне. Звучали мнения о том, что россияне массово покупают жилье в Беларуси — с этим Андрей не согласен.

— Россиян действительно стало гораздо больше приезжать в Беларусь. Но формат их приезда – это краткосрочные шоппинг-туры выходного дня или отпуск. Поэтому в качестве участников сделок купли-продажи мы их не видим. Но среди белорусов есть люди, которые сейчас приобретают интересные квартиры для сдачи в краткосрочную аренду для россиян. Они ожидают, что россияне и дальше будут массово ездить в Беларусь, а соответственно на этом можно будет заработать. Под такие цели c одной стороны рассматривают комфортные и современные квартиры не бюджет-класса, а как минимум «комфорт» и выше. Типичная локация, которая пользуется спросом в этом случае, — микрорайон Лебяжий (улицы Ратомская, Мястровская и другие). И противоположный вариант, который тоже пользуется спросом, это — сталинки. Чаще такие квартиры покупают не для жизни, а для сдачи в аренду. Это во многом и объясняет формирование их стоимости: продавцы закладывают инвестиционную составляющую.