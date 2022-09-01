"Белорусы не хотят ввязываться в стройку". Эксперты рассказали, что сейчас происходит с продажей домов-недостроев

Агент по операциям с загородной недвижимостью агентства «ЭТАЖИ форте» Светлана Никитюк во многом согласна с коллегой и отмечает, что спрос на недострои на рынке стабильно плохой. При этом есть предложения по достаточно хорошей цене.

- Люди внимательны и обращают внимание на размер фундамента, месторасположение и качество строения. Часто именно несоответствие размеров строения с желаемой планировкой служит причиной отказа от покупки. Также все понимают, что строительные материалы постоянно дорожают и для непрофессионала предугадать итоговую стоимость всех работ невозможно. По этой причине мы видим слабый интерес и к участкам. Белорусы не хотят ввязываться в стройку.

Специалист делит законсервированные объекты на три группы по степени готовности: 7-15% - это возведение фундамента, который обычно возводят для продажи участка; 50% готовности - коробка (фундамент, стоят стены и есть крыша); дальше идут объекты с более высокой степенью готовности, где за покупателем остается лишь отделка. Однако, на любом этапе нужно учитывать качество строения.