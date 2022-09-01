«Хотим дать соседке деньги на приватизацию дачного участка, а потом купить его. Не рискованно ли это?» Отвечают специалисты

Источник материала: realt.by

Стоит ли покупать у соседки неприватизированный дачный участок? Как трем родственникам разделить две квартиры? Выпишут ли совершеннолетнюю дочь из общежития, если ее мать уедет в другой город? На эти и другие вопросы наших читателей отвечают эксперты в сфере недвижимости. Если вы также хотите получить компетентный ответ от профессионалов, то напишите нам в рубрику « Вопрос-ответ ».

Если у бабушки есть доля собственности, то она может зарегистрироваться в квартире с согласия всех проживающих, так как не выделены лицевые счета.

− В вашем случае есть две квартиры, которые принадлежат в долях трем собственникам. Соответственно каждый из них может проживать в любой из квартир. Логично упорядочить право собственности путем соглашения у нотариуса или решением суда. Это то, что предлагал вам специалист РСЦ. Впрочем, делать это совсем не обязательно, если сторонам удобно такое положение дел.

Здравствуйте! После смерти молодой женщины ее вдовцу, дочери и родителям остались в наследство две квартиры (1-комнатная и 2-комнатная), каждую из которых разделили так: 62,5% у вдовца, по 12,5% дочери и родителям. До смерти матери, ребенок был зарегистрирован с ней в двушке, а муж (вдовец) - в однушке. Сейчас ребенок зарегистрирован один в квартире. К ней хочет зарегистрироваться бабушка, владелица доли 12,5%. В ЕРСЦ регистрировать не стали. Утверждают, что в обеих квартирах владельцы должны (обязаны?) разделить лицевые счета (пока что общие, и записаны на умершую), что нужно передарить друг другу доли для уменьшения количества лицевых счетов. Обязаны ли владельцы долей делить лицевой счет, если не хотят? Можно ли зарегистрировать бабушку к внучке и переписать на нее общий лицевой счет в двухкомнатной квартире, а на вдовца − общий в однокомнатной? Спасибо!

Может ли муж присоединиться к моей очереди по улучшению жилищных условий?

Здравствуйте. Я живу практически всю жизнь в общежитии с мамой (мать получила от работы) и несовершеннолетним братом в Минске. Мне 24 года. Автоматом стою на очереди на улучшение жилищных условий. В скором времени выхожу замуж, будущий муж из Барановичей, в собственности у него квартиры нет, встать на очередь в Минске он не может, так как не проживает здесь 10 лет. Может ли он, как мой муж, присоединиться к моей очереди, и сможет ли взять на себя льготный кредит, если нам его выдадут? Имеет ли смысл встать на очередь именно из-за нехватки квадратных метров в общежитии или лучше встать на очередь как молодая семья? И еще такой вопрос. Скажите, пожалуйста, если вдруг моя мать решит переезжать в другую страну, общежитие у нее должны забрать или же она сама отказывается от него, могут ли мне оставить одну комнату? Или меня просто выписывают в никуда? Если требуют прописаться где-то, например, у родственников, следовательно, я теряю свою очередь на улучшение жилищных условий?

Отвечает аттестованный риэлтер, юрист Дмитрий Хмыль :

− В соответствии с пунктом 63 статьи 1 Жилищного кодекса Республики Беларусь от 28 августа 2012 г. № 428-З, под членами семьи собственника, нанимателя жилого помещения понимаются супруг (супруга), их дети, в том числе усыновленные, родители, усыновители. К членам семьи относятся также родные братья и сестры, дед, бабка и внуки, проживающие совместно с собственником и ведущие с ним общее хозяйство; иные родственники, свойственники, нетрудоспособные иждивенцы; иные граждане, не менее пяти лет проживающие совместно с собственником, ведущие с ним общее хозяйство и признанные в судебном порядке членами его семьи. Соответственно, так как вы состоите на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в составе семьи вашей матери, и так как применительно к вашей матери даже после регистрации брака ваш супруг не станет членом ее семьи, то внести изменения в состав семьи вашей матери (добавить его в очередь), боюсь, не получится. Вступив в брак, у вас создастся новая семья, и после вступления в брак вы будете иметь право на раздел очереди с вашей матерью. Соответственно − сначала разделите очередь, а уже после раздела внесите изменения в состав своей семьи путем добавления супруга. Причем, так как у вашего супруга нет десяти лет проживания по месту жительства в Минске, то стоять на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий можете только вы, а ваш супруг может только присоединиться к вам. Так как очередь будет оформлена на вас, то кредит опять же − будет оформляться на вас. Такое основание как «проживание в общежитии», в целом, видится более выгодным (если можно так сказать), чем молодая семья. Что касается переезда вашей матери в другую страну, то в соответствии с пунктом 66 Положения об общежитиях, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 5 апреля 2013 г. № 269 «Об утверждении Положения об общежитиях и типового договора найма жилого помещения государственного жилищного фонда в общежитии и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь», в случае выезда нанимателя жилого помещения в общежитии на место жительства в другой населенный пункт, бывшие члены его семьи, за исключением лиц, прямо указанных в законодательстве Республики Беларусь (выселение учащихся и студентов, которые являются детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из жилого помещения в общежитии независимо от оснований его предоставления не допускается до предоставления им в установленном порядке другого жилого помещения по месту нахождения их на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий), утрачивают право владения и пользования жилым помещением в общежитии. В случае отказа от добровольного освобождения жилого помещения в общежитии члены, бывшие члены семьи нанимателя подлежат выселению в судебном порядке без предоставления другого жилого помещения. На требования о выселении таких граждан сроки исковой давности не распространяются. Соответственно в случае выезда вашей матери из общежития вы должны освободить помещение в общежитии, а в случаи вашего отказа − подлежите выселению в судебном порядке. Если вы теряете общежитие, то естественно такое основание как проживание в общежитии у вас отпадет. Если вы и дальше будите проживать в Минске, то у вас еще остается такое основание как молодая семья. То есть, очередь должна перенестись на дату возникновения основания как молодая семья. Естественно значительная часть срока, что вы уже отстояли, будет потеряна, однако с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий вас снять не должны, очередь просто должна перенестись на более позднюю дату. За более детальной информацией по данному вопросу вы можете обратиться в ваш местный исполнительный комитет.

Ошибка в техпаспорте

Добрый день. Несколько лет назад в БРТИ зарегистрировали техпаспорт участка, в котором туалет расположен впритык к участку соседей. По нынешнему законодательству, он должен быть расположен в метре от забора. Что нам теперь делать, сносить туалет и менять техпаспорт, или можем оставить все как есть? Вопрос возник из-за претензий соседей.

Отвечает заместитель директора ООО «Уласны дах» Людмила Лепарская :

− Добрый день. Если по нормам туалет должен быть в метре от забора, значит надо его переносить. Если соседи подадут в суд, то вам придется перенести туалет и оплатить все издержки по суду.

Покупка неприватизированного дачного участка

Добрый день, подскажите, пожалуйста, у нас соседка по товариществу хочет продать прилегающий к нам садовый участок. Он не приватизирован, строений зарегистрированных нет. Возможно, ли его приобрести и как? Если мы готовы оплатить приватизацию с дальнейшим переходом его к нам в собственность, можно ли составить какой-либо документ для нашей подстраховки в случае отказа от дальнейшей передачи участка нам? Заранее спасибо за ответ.

Отвечает менеджер по загородной недвижимости «Твоя столица» Лариса Самусенкова :

− К сожалению, неприватизированный участок в садовом товариществе невозможно ни купить, ни продать. Для того чтобы это можно было сделать, текущие владельцы должны что-то на нем построить или все-таки приватизировать. Вариант оплаты приватизации за текущих владельцев крайне рискован, поскольку юридически это закрепить нельзя и ни одна расписка не сможет гарантировать передачу участка именно вам.

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