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Смотрите, какая стильная квартира с камином продается в сталинке на проспекте Независимости в Минске
02.09.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В топовом месте Минска, прямо на проспекте Независимости, сейчас
Стоимость квартиры – 182 тысячи долларов (2045 доллара за метр).
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Смотрите, какая стильная квартира с камином продается в сталинке на проспекте Независимости в Минске
В топовом месте Минска, прямо на проспекте Независимости, сейчас продается симпатичная трехкомнатная квартира. Жилье расположено в сталинке 1952 года, однако может...
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