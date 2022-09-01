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Смотрите, какая стильная квартира с камином продается в сталинке на проспекте Независимости в Минске

02.09.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В топовом месте Минска, прямо на проспекте Независимости, сейчас продается симпатичная трехкомнатная квартира. Жилье расположено в сталинке 1952 года, однако может похвастаться современнмы ремонтом и стильным дизайном. Смотрим.

Смотрите, какая стильная квартира с камином продается в сталинке на проспекте Независимости в Минске

Искомая квартира находится на проспекте Независимости, 12 в пятиэтажном кирпичном доме сталинской постройки. Трешка занимает первый, но высокий этаж: под квартирой находятся офисы. Окна всех комнат выходят в тихий двор, который закрыт от посторонних на шлагбаум.

Смотрите, какая стильная квартира с камином продается в сталинке на проспекте Независимости в Минске

Общая площадь квартиры – 89 «квадратов». Последний ремонт был сделан в квартире в 2021 году. На полу можно заметить отреставрированный и затонированный паркет, в санузлах − новую современную плитку.

Смотрите, какая стильная квартира с камином продается в сталинке на проспекте Независимости в Минске
Смотрите, какая стильная квартира с камином продается в сталинке на проспекте Независимости в Минске
Смотрите, какая стильная квартира с камином продается в сталинке на проспекте Независимости в Минске
Смотрите, какая стильная квартира с камином продается в сталинке на проспекте Независимости в Минске
Смотрите, какая стильная квартира с камином продается в сталинке на проспекте Независимости в Минске

Кухня оборудована гарнитуром со встроенной бытовой техникой (варочная поверхность, духовой шкаф, печь СВЧ, посудомоечная машина, холодильник). Из необычного – на кухне имеется камин.

Смотрите, какая стильная квартира с камином продается в сталинке на проспекте Независимости в Минске
Смотрите, какая стильная квартира с камином продается в сталинке на проспекте Независимости в Минске

В дом ведут 2 входа: парадный − с улицы Володарского и обычный − со двора.

Смотрите, какая стильная квартира с камином продается в сталинке на проспекте Независимости в Минске
Смотрите, какая стильная квартира с камином продается в сталинке на проспекте Независимости в Минске

Из минусов – в квартире нет балкона.

Смотрите, какая стильная квартира с камином продается в сталинке на проспекте Независимости в Минске

В непосредственной близости от «сталинки» находится большое количество кафе, ресторанов, магазинов, торговых центров. В 5 минутах ходьбы от дома − 2 станции метро: «пл.Ленина» и «Купаловская».

Смотрите, какая стильная квартира с камином продается в сталинке на проспекте Независимости в Минске

Стоимость квартиры – 182 тысячи долларов (2045 доллара за метр).

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Теги: Минск
 
 
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В топовом месте Минска, прямо на проспекте Независимости, сейчас продается симпатичная трехкомнатная квартира. Жилье расположено в сталинке 1952 года, однако может...
 
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