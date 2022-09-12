Где самый дешевый гамбургер? Сравнили цены в «МакДональдсе» в Беларуси, Польше и Литве

Источник материала: realt.by

Недавно Realt изучил , как отличаются цены в Zara в Беларуси, Польше и Литве. Это один из тех брендов, который пользуется популярностью у россиян, которые приезжают в Беларусь. Еще один запрос от туристов из России — «МакДональдс». Смотрим, что с ценами на этот фастфуд в разных странах (тем более что в Беларуси "МакДональдс" недавно опять поднял цены ).

Меню в «МакДональдсе» в Беларуси, Польше и Литве довольно-таки сильно отличается. В Литве, например, не найдешь большую картошку фри или мороженое «МакФлури». Мы собрали основные позиции, большинство из которых есть во всех трех странах. Биг Мак 8 BYN 18,60 PLN (10 BYN) € 3,40 (8,7 BYN)



Чизбургер 3,5 BYN 6,50 PLN (3,5 BYN) € 1,30 (3,4 BYN)



Гамбургер 3,1 BYN 5,90 PLN (3,2 BYN) € 1,20 (3,1 BYN)



Большая картошка фри 4,6 BYN 10,90 PLN (5,9 BYN) € 1,25 (3,2 BYN)



Макфлури 4,8-5 BYN 10,50-10,90 PLN (5,7-5,9 BYN) В Литве Макфлури нет в меню



Большая кола 5 BYN 11,90 PLN (6,4 BYN) € 1,60 (4 BYN)



Большой капучино 5 BYN 11,90 PLN (6,4 BYN) € 1,60 (4 BYN)



Хэппи Мил 9,50 BYN 16,90 PLN (9 BYN) € 3,55 (9,2 BYN)



Получается, что в абсолютных величинах цены в «МакДональдсе» в Беларуси, Польше и Литве отличаются незначительно. Нельзя сказать, что в какой-то из стран все позиции из меню дешевле или дороже. В Беларуси, например, самый дешевый Биг Мак, в Литве — капучино, а в Польше чуть дешевле обойдется Хэппи Мил. Обсуждайте эту статью в нашем телеграм-канале!