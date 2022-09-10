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Байкеры, рыцари и белорусская кухня. Показываем, как проходит День города в центре Минска

10.09.2022 17:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Сегодня в Минске празднуют День города. По этому случаю во всех районах проходят разные развлекательные мероприятия, но главное место праздника - это центр. Realt прогулялся возле Дворца спорта и по Верхнему городу и посмотрел, какая там атмосфера.

Байкеры, рыцари и белорусская кухня. Показываем, как проходит День города в центре Минска

В День города, как и в любой государственный праздник, возле Дворца спорта сделали зону с едой, музыкой и развлечениями. Она работает с утра и будет работать до 23.00. 

Байкеры, рыцари и белорусская кухня. Показываем, как проходит День города в центре Минска
Байкеры, рыцари и белорусская кухня. Показываем, как проходит День города в центре Минска
Байкеры, рыцари и белорусская кухня. Показываем, как проходит День города в центре Минска
Байкеры, рыцари и белорусская кухня. Показываем, как проходит День города в центре Минска
Байкеры, рыцари и белорусская кухня. Показываем, как проходит День города в центре Минска

А еще рядом с Дворцом спорта сегодня проходит байкерский фестиваль, которым обычно закрывается мотосезон. К этому месту колонна приехала с Кургана Славы. Среди байкеров - старший сын Александра Лукашенко - глава НОК Виктор Лукашенко. 

Кроме того, здесь организованы площадки от МВД и МЧС с разной техникой.

Байкеры, рыцари и белорусская кухня. Показываем, как проходит День города в центре Минска
Байкеры, рыцари и белорусская кухня. Показываем, как проходит День города в центре Минска
Байкеры, рыцари и белорусская кухня. Показываем, как проходит День города в центре Минска
Байкеры, рыцари и белорусская кухня. Показываем, как проходит День города в центре Минска
Байкеры, рыцари и белорусская кухня. Показываем, как проходит День города в центре Минска

А на зеленой зоне между Дворцом спорта и стелой проходит фестиваль "Мінск старажытны". Тут обещают конный рыцарский турнир, штурм крепости с применением осадной техники, массовые сражения рыцарей, турнир лучников и концерт. В субботу фестиваль продлится до 21 часа, в воскресенье - до 19.00.

Байкеры, рыцари и белорусская кухня. Показываем, как проходит День города в центре Минска
Байкеры, рыцари и белорусская кухня. Показываем, как проходит День города в центре Минска
Байкеры, рыцари и белорусская кухня. Показываем, как проходит День города в центре Минска
Байкеры, рыцари и белорусская кухня. Показываем, как проходит День города в центре Минска
Байкеры, рыцари и белорусская кухня. Показываем, как проходит День города в центре Минска

В Верхнем же городе проходит фестиваль белорусской кухни. Там пока вот такая атмосфера:

Байкеры, рыцари и белорусская кухня. Показываем, как проходит День города в центре Минска
Байкеры, рыцари и белорусская кухня. Показываем, как проходит День города в центре Минска
Байкеры, рыцари и белорусская кухня. Показываем, как проходит День города в центре Минска

В субботу официальное празднование Дня города завершиться в 23.00 салютом.

Что еще интересного будет в городе сегодня и завтра - читайте в нашей афише

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в Минске празднуют День города. По этому случаю во всех районах проходят разные развлекательные мероприятия, но главное место праздника - это центр. Realt...
 
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