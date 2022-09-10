Байкеры, рыцари и белорусская кухня. Показываем, как проходит День города в центре Минска

А еще рядом с Дворцом спорта сегодня проходит байкерский фестиваль, которым обычно закрывается мотосезон. К этому месту колонна приехала с Кургана Славы. Среди байкеров - старший сын Александра Лукашенко - глава НОК Виктор Лукашенко.

Кроме того, здесь организованы площадки от МВД и МЧС с разной техникой.