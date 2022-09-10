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Байкеры, рыцари и белорусская кухня. Показываем, как проходит День города в центре Минска
10.09.2022 17:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Сегодня в Минске празднуют
А еще рядом с Дворцом спорта сегодня проходит байкерский фестиваль, которым обычно закрывается мотосезон. К этому месту колонна приехала с Кургана Славы. Среди байкеров - старший сын Александра Лукашенко - глава НОК Виктор Лукашенко.
Кроме того, здесь организованы площадки от МВД и МЧС с разной техникой.
В субботу официальное празднование Дня города завершиться в 23.00 салютом.
Что еще интересного будет в городе сегодня и завтра - читайте
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Сегодня в Минске празднуют День города. По этому случаю во всех районах проходят разные развлекательные мероприятия, но главное место праздника - это центр. Realt...
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