Посмотрели, как обживается жилой комплекс «Матвеевский», где еще есть компактные двушки и трешки

Источник материала: realt.by

Не так давно в районе метро «Грушевка» сдали жилой комплекс «Матвеевский». Возводила этот ЖК «СтройФормула» при сопровождении компании «Айрон». Фирменный стиль последнего угадывается в архитектуре, благоустройстве и наполнении детских площадок. Необычный «квадратный» дом на улице Розы Люксембург с самого начала привлек внимание дольщиков. Большинство квартир тут было раскуплено еще в процессе строительства. Однако в этом году в уже в сданном доме неожиданно появились свободные двушки и трешки. Мы съездили посмотреть, как обживается дом, а заодно узнали, сколько стоят те самые оставшиеся квартиры.



Комплекс на Розы Люксембург, 151 состоит из квадратного здания, образующего замкнутое пространство − закрытый от посторонних людей и ветров внутренний двор. Всего в «Матвеевском» − 14 подъездов и более 400 квартир. Этажность у дома переменная: в основном тут по 9 этажей, но есть и пятиэтажные секции.

Входы в подъезды в доме сквозные, с выходом на дворовую территорию. Они расположены на уровне земли. В здании есть подвалы, в которых, кстати, размещены кладовые жильцов (они предлагались вместе с жильем).





Во всех квартирах комплекса − свободная планировка, перегородками выделены только санузлы, гардеробные и спальни. Также застройщик предусмотрел места для размещения встроенных шкафов.



Внутренний двор «Матвеевского» − прямоугольный. Здесь установлены детские игровые площадки, скамейки, в том числе и с оригинальными навесами, проложены дорожки. Некоторые конструкции похожи на те, что застройщик устанавливает в «Леваде».









Прямо во двор выходит и вентиляция подземного паркинга − ее застройщик спрятал за аккуратными ограждениями.



Парковочные места предусмотрены как вне двора, так и прямо в нем. Застройщик не стал отдавать всю внутреннюю территорию под зону отдыха и оставил два рядочка для автомобилей. Заезд на придомовую территорию регулируется шлагбаумом. Кроме того, под самим ЖК имеется подземный паркинг. Впрочем, пока что свободных мест рядом с домом хватает.





Сколько тут стоят квартиры? Интересно, что за весь период строительства цены в ЖК не сильно менялись. На старте продаж в 2020 году квадратный метр в квартирах начинался от 1050 долларов. На данный момент большинство квартир в «Матвеевском» проданы. Среди доступных вариантов – есть компактные двушки и трешки. Эти «добавочные» квартиры появились тогда, когда застройщик решил разделить «пополам» невыкупленные пятикомнатные квартиры. Так, на нашем сайте размещено сразу несколько десятков объявлений о продаже именно двухкомнатных и трехкомнатных квартир без отделки. Информация о наличии двушек и трешек есть и на сайте «Айрона».

К примеру, 2-комнатные квартиры площадью 48 квадратных метров предлагаются по стоимости 67 тысяч долларов (1400 долларов за «квадрат»). Стоимость трехкомнатных квартир площадью 73-74 «квадрата» равняется 94-95 тысячам долларов (1290 долларов за «квадрат»).

