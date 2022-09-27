ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Посмотрели, как обживается жилой комплекс «Матвеевский», где еще есть компактные двушки и трешки

27.09.2022 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

Не так давно в районе метро «Грушевка» сдали жилой комплекс «Матвеевский». Возводила этот ЖК «СтройФормула» при сопровождении компании «Айрон». Фирменный стиль последнего угадывается в архитектуре, благоустройстве и наполнении детских площадок. Необычный «квадратный» дом на улице Розы Люксембург с самого начала привлек внимание дольщиков. Большинство квартир тут было раскуплено еще в процессе строительства. Однако в этом году в уже в сданном доме неожиданно появились свободные двушки и трешки. Мы съездили посмотреть, как обживается дом, а заодно узнали, сколько стоят те самые оставшиеся квартиры.

Посмотрели, как обживается жилой комплекс «Матвеевский», где еще есть компактные двушки и трешки

Комплекс на Розы Люксембург, 151 состоит из квадратного здания, образующего замкнутое пространство − закрытый от посторонних людей и ветров внутренний двор. Всего в «Матвеевском» − 14 подъездов и более 400 квартир. Этажность у дома переменная: в основном тут по 9 этажей, но есть и пятиэтажные секции.

Посмотрели, как обживается жилой комплекс «Матвеевский», где еще есть компактные двушки и трешки

Входы в подъезды в доме сквозные, с выходом на дворовую территорию. Они расположены на уровне земли. В здании есть подвалы, в которых, кстати, размещены кладовые жильцов (они предлагались вместе с жильем).

Посмотрели, как обживается жилой комплекс «Матвеевский», где еще есть компактные двушки и трешки
Посмотрели, как обживается жилой комплекс «Матвеевский», где еще есть компактные двушки и трешки

Во всех квартирах комплекса − свободная планировка, перегородками выделены только санузлы, гардеробные и спальни. Также застройщик предусмотрел места для размещения встроенных шкафов.

Посмотрели, как обживается жилой комплекс «Матвеевский», где еще есть компактные двушки и трешки

Внутренний двор «Матвеевского» − прямоугольный. Здесь установлены детские игровые площадки, скамейки, в том числе и с оригинальными навесами, проложены дорожки. Некоторые конструкции похожи на те, что застройщик устанавливает в «Леваде».

Посмотрели, как обживается жилой комплекс «Матвеевский», где еще есть компактные двушки и трешки
Посмотрели, как обживается жилой комплекс «Матвеевский», где еще есть компактные двушки и трешки
Посмотрели, как обживается жилой комплекс «Матвеевский», где еще есть компактные двушки и трешки
Посмотрели, как обживается жилой комплекс «Матвеевский», где еще есть компактные двушки и трешки

Прямо во двор выходит и вентиляция подземного паркинга − ее застройщик спрятал за аккуратными ограждениями.

Посмотрели, как обживается жилой комплекс «Матвеевский», где еще есть компактные двушки и трешки

Парковочные места предусмотрены как вне двора, так и прямо в нем. Застройщик не стал отдавать всю внутреннюю территорию под зону отдыха и оставил два рядочка для автомобилей. Заезд на придомовую территорию регулируется шлагбаумом. Кроме того, под самим ЖК имеется подземный паркинг. Впрочем, пока что свободных мест рядом с домом хватает.

Посмотрели, как обживается жилой комплекс «Матвеевский», где еще есть компактные двушки и трешки
Посмотрели, как обживается жилой комплекс «Матвеевский», где еще есть компактные двушки и трешки

Сколько тут стоят квартиры?

Интересно, что за весь период строительства цены в ЖК не сильно менялись. На старте продаж в 2020 году квадратный метр в квартирах начинался от 1050 долларов. На данный момент большинство квартир в «Матвеевском» проданы. Среди доступных вариантов – есть компактные двушки и трешки. Эти «добавочные» квартиры появились тогда, когда застройщик решил разделить «пополам» невыкупленные пятикомнатные квартиры. Так, на нашем сайте размещено сразу несколько десятков объявлений о продаже именно двухкомнатных и трехкомнатных квартир без отделки. Информация о наличии двушек и трешек есть и на сайте «Айрона».

Посмотрели, как обживается жилой комплекс «Матвеевский», где еще есть компактные двушки и трешки
Посмотрели, как обживается жилой комплекс «Матвеевский», где еще есть компактные двушки и трешки

К примеру, 2-комнатные квартиры площадью 48 квадратных метров предлагаются по стоимости 67 тысяч долларов (1400 долларов за «квадрат»).

Стоимость трехкомнатных квартир площадью 73-74 «квадрата» равняется 94-95 тысячам долларов (1290 долларов за «квадрат»).

Посмотрели, как обживается жилой комплекс «Матвеевский», где еще есть компактные двушки и трешки

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Не так давно в районе метро «Грушевка» сдали жилой комплекс «Матвеевский». Возводила этот ЖК «СтройФормула» при сопровождении компании «Айрон». Фирменный стиль...
 
Новости дня
Новости экономики
 
«Уже есть бронирования на Новый год». Побывали в новом отеле Hilton, который открылся в зданиях второй больницы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

26.09.2022
Mir24.TV Belarus
27.09.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика