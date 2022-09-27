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Посмотрели, как обживается жилой комплекс «Матвеевский», где еще есть компактные двушки и трешки
27.09.2022 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Не так давно в районе метро «Грушевка» сдали жилой комплекс «Матвеевский». Возводила этот ЖК «СтройФормула» при сопровождении компании «Айрон». Фирменный стиль последнего угадывается в архитектуре, благоустройстве и наполнении детских площадок. Необычный «квадратный» дом на улице Розы Люксембург с самого начала привлек внимание дольщиков. Большинство квартир тут было раскуплено еще в процессе строительства. Однако в этом году в уже в сданном доме неожиданно появились свободные двушки и трешки. Мы съездили посмотреть, как обживается дом, а заодно узнали, сколько стоят те самые оставшиеся квартиры.
Комплекс на Розы Люксембург, 151 состоит из квадратного здания, образующего замкнутое пространство − закрытый от посторонних людей и ветров внутренний двор. Всего в «Матвеевском» − 14 подъездов и более 400 квартир. Этажность у дома переменная: в основном тут по 9 этажей, но есть и пятиэтажные секции.
Парковочные места предусмотрены как вне двора, так и прямо в нем. Застройщик не стал отдавать всю внутреннюю территорию под зону отдыха и оставил два рядочка для автомобилей. Заезд на придомовую территорию регулируется шлагбаумом. Кроме того, под самим ЖК имеется подземный паркинг. Впрочем, пока что свободных мест рядом с домом хватает.
Сколько тут стоят квартиры?
Интересно, что за весь период строительства цены в ЖК не сильно менялись. На старте продаж в 2020 году квадратный метр в квартирах начинался от 1050 долларов. На данный момент большинство квартир в «Матвеевском» проданы. Среди доступных вариантов – есть компактные двушки и трешки. Эти «добавочные» квартиры появились тогда, когда застройщик решил разделить «пополам» невыкупленные пятикомнатные квартиры. Так, на нашем сайте размещено сразу несколько десятков объявлений о продаже именно двухкомнатных и трехкомнатных квартир без отделки. Информация о наличии двушек и трешек есть и на сайте «Айрона».
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Не так давно в районе метро «Грушевка» сдали жилой комплекс «Матвеевский». Возводила этот ЖК «СтройФормула» при сопровождении компании «Айрон». Фирменный стиль...
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