5 тысяч долларов за участок под Минском. Результаты сегодняшнего аукциона по продаже земли

Источник материала: realt.by

Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан РБ для строительства жилых домов в деревнях, расположенных на территории Заболотского сельсовета Смолевичского района Минской области. Участникам аукциона было предложено 4 лота, торги прошли по одному.

Участки находятся в д. Черниковщина, аг. Заболотье, д. Загорье и д. Подыгрушье. Лот № 1 – участок с кадастровым номером 624882007101000415 находится в д. Черниковщина. Населенный пункт находится всего в одном километре от г. Смолевичи и примерно в 25 километрах от МКАД. Площадь участка составляет 13,3 сотки. Имеется возможность подключения объекта строительства к сетям газоснабжения.

Лот был выставлен на торги за 12 000 рублей. На него была подана одна заявка. Участок продан единственному заявителю по начальной цене, увеличенной на 5%, то есть за 12 600 рублей, или 5 061 доллар США. Лот № 2 участок с кадастровым номером 624882002601000437 расположен в аг. Заболотье и насчитывает 10 соток. Имеется возможность подключения объекта строительства к сетям электро-, газо- и водоснабжения.

Лот был оценен в 20 000 рублей. Желающих купить участок не нашлось. Лот 3 № - участок с кадастровым номером 624882003101000197 находится в д. Загорье. Площадь земельного надела составляет 15 соток.

Он был оценен в 18 000 рублей. Имеется возможность подключения объекта строительства к сетям электроснабжения. Заявок на лот не поступило. Лот № 4 – участок № 1 с кадастровым номером 624882005101000013 расположен в д. Подыгрушье. Он насчитывает 10,6 сотки. Имеется возможность подключения объекта строительства к сетям электро- и газоснабжения.

На лот было подано 2 заявления. При начальной цене 12 000 рублей он продан за 17 569 рублей, или 7 057 долларов США. Организатором аукциона выступил Заболотский сельсовет. Заболотский сельсовет расположен в 5 км на юго-запад от г. Смолевичи и 36 км от г. Минска по автомобильной дороге Смолевичи — Самохваловичи. Граничит с Драчковским, Озерицко-Слободским, Пекалинским сельсоветами и г. Смолевичи.