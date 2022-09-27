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Собственная дубовая аллея и столетняя баня. Под Минском по цене трешки продают новый дом с 2 гектарами земли
27.09.2022 17:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Мечта о собственном поместье, да чтобы с дубовой аллеей, ведущей к входу, да с полями и лесами вокруг, живет во многих из нас. Оказывается, для ее воплощения не нужны миллионы долларов. Вот такой интересный
Коттедж площадью 93 квадратных метра был построен в 2020 году. На первом этаже дома расположилась совмещенная с кухней гостиная площадью 24 «квадрата», две спальни площадью по 20 «квадратов» и санузел площадью 7 «квадратов». На первом же уровне есть и камин-печь, который обеспечивает теплом весь дом даже в холодное время года.
Ну а теперь самое интересное: в объявлении говорится, что «дом расположен среди елей и дубов, на огражденной территории площадью 2 га, а к постройкам ведет дубовая аллея». Оказывается, что два земельных участка, прилегающих к дому, выделены продавцу для ведения личного подсобного хозяйства. Площадь первого − 1,2 га с правом аренды на 100 лет. Второй участок площадью − 0,75 га. Вся эта огромная территория ограждена еврозабором и имеет отдельный въезд. То есть, приобретя этот небольшой дом, можно стать владельцем целого поместья с землей и 100-летней баней.
Сообщается, что в окрестностях есть все необходимое для комфортного проживания − средняя школа, детский сад, медпункт, магазин и почтовое отделение.
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Собственная дубовая аллея и столетняя баня. Под Минском по цене трешки продают новый дом с 2 гектарами земли
Мечта о собственном поместье, да чтобы с дубовой аллеей, ведущей к входу, да с полями и лесами вокруг, живет во многих из нас. Оказывается, для ее воплощения не нужны...
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