Собственная дубовая аллея и столетняя баня. Под Минском по цене трешки продают новый дом с 2 гектарами земли

Источник материала: realt.by

Мечта о собственном поместье, да чтобы с дубовой аллеей, ведущей к входу, да с полями и лесами вокруг, живет во многих из нас. Оказывается, для ее воплощения не нужны миллионы долларов. Вот такой интересный дом мы нашли всего в 40 километрах от Минска. На панскую усадьбу данная современная постройка, правда, не похожа, зато собственные угодья и даже дубовая аллея – в наличии. Рассмотрели предложение подробно и узнали цену.



Этот современный дом находится в 40 километрах от МКАД в деревне Маньковщина (Воложинский район).

Коттедж площадью 93 квадратных метра был построен в 2020 году. На первом этаже дома расположилась совмещенная с кухней гостиная площадью 24 «квадрата», две спальни площадью по 20 «квадратов» и санузел площадью 7 «квадратов». На первом же уровне есть и камин-печь, который обеспечивает теплом весь дом даже в холодное время года.







Из гостиной имеется выход на террасу площадью 19 «квадратов», на которой можно комфортно посидеть и выпить чашечку кофе.





На втором этаже дома площадью 58 «квадратов» новый собственник сможет самостоятельно обустроить две спальни и санузел.



Что касается коммуникаций, то на участке имеется скважина и местная канализация. В доме установлен бойлер объемом 100 литров, есть возможность подключения электрического котла. Дом продается с мебелью, кухней и встроенной техникой.





Площадь участка – 24 сотки (право пожизненного владения). Он огорожен металлопрофилем и сеткой рабицой. Помимо коттеджа, тут имеется хозпостройка из бруса площадью 74 «квадрата» и баня площадью 26 «квадратов» 1928 года постройки.



Ну а теперь самое интересное: в объявлении говорится, что «дом расположен среди елей и дубов, на огражденной территории площадью 2 га, а к постройкам ведет дубовая аллея». Оказывается, что два земельных участка, прилегающих к дому, выделены продавцу для ведения личного подсобного хозяйства. Площадь первого − 1,2 га с правом аренды на 100 лет. Второй участок площадью − 0,75 га. Вся эта огромная территория ограждена еврозабором и имеет отдельный въезд. То есть, приобретя этот небольшой дом, можно стать владельцем целого поместья с землей и 100-летней баней.







Сообщается, что в окрестностях есть все необходимое для комфортного проживания − средняя школа, детский сад, медпункт, магазин и почтовое отделение. Стоимость дома – 109 тысяч долларов.

